“È finita”, scandalo in casa reale inglese: l’ha tradita | Matrimonio finisce a rotoli

Nuovo scandalo nella casa reale inglese: l’ha tradita. Finisce così un matrimonio che dura da tanti anni. Che dramma! Nessuno pensava fosse possibile una cosa del genere.

Nuovi segreti vengono alla luce e verità nascoste salgono a galla. Gli scandali nella Royal Family sono appena iniziati e la monarchia sta tremando sotto il peso di accuse infamanti. Un matrimonio, tra i più lunghi della storia, finisce così a rotoli.

Dramma nella casa reale inglese

I componenti della casa reale inglese sono di nuovo al centro dell’attenzione, pane quotidiano per i mass media nazionali e internazionali che non fanno altro che parlare della Regina Elisabetta e dei suoi familiari.

Se fino ad ora l’attenzione si è concentrata sulla monarca più longeva della storia delle Nazioni che presto, si mormora, potrebbe abdicare, ora i riflettori sono puntati su altri due componenti importanti della dinastia più famosa del mondo.

Viene fuori un tradimento che sconvolge i sudditi. Delle confessioni inaspettate mettono in crisi un matrimonio già di per sé fragile. La loro unione sta andando a rotoli, finisce così un amore che dura da diverso tempo. I sudditi sono sconvolti.

Matrimonio a rotoli, loro pronti a dirsi addio

Terribili notizie direttamente dal Regno Unito. Buckingham Palace di nuovo teatro di drammi e pettegolezzi ma questa volta le attenzioni sono concentrate su due componenti importanti della Royal Family, Carlo e Camilla.

Il principe del Galles e la duchessa della Cornovaglia sono sposati dal 2005 ma si conoscono da sempre. Camilla è nota per essere stata la prima amante del principe Carlo. Il figlio prediletto della Regina Elisabetta ha iniziato una relazione con la ex moglie del generale britannico Andrew Parker, quando entrambi erano sposati con i rispettivi partners.

Camilla non è sicuramente il membro della Royal Family più amato. Ieri come oggi, continua ancora a essere vittima di asti e maldicenze dei sudditi. Oggi arriva una notizia che sconvolge però il Regno Unito: proprio il loro matrimonio, quello di Carlo e Camilla, è ai ferri corti.

I due starebbero per porre fine a un amore che dura da tanti anni. Secondo quanto riportato dal settimanale tedesco Frau Aktuell, sono emerse delle registrazioni di Lady Diana, risalenti a poco prima della sua morte, nelle quali la principessa del Galles racconta per filo e per segno tutti i tradimenti di Carlo e Camilla, descrivendo la relazione extraconiugale nei minimi dettagli.

Queste registrazioni bomba saranno portate alla luce in un documentario in onda prossimamente su Netflix e dedicato proprio proprio alla iconica principessa del Galles morta nel ’97 a causa di un terribile incidente stradale. Le parole di Lady Diana, che emergono da queste prove schiaccianti, mettono in bilico un matrimonio, quello di due amanti, Carlo e Camilla, che con ogni probabilità sarà destinato a finire.

Questo documentario arriva in un momento delicato per la monarchia inglese. La Regina Elisabetta ha problemi di salute e si mormora, tra i corridoi di palazzo reale, che sia pronta ad abdicare.

Se questa notizia dovesse essere confermata, il principe Carlo diventerà di diritto re d’Inghilterra così come sua moglie Camilla, regina consorte. Ma cosa ne sarà però della Nazione se i due decideranno di divorziare?

Matrimonio in bilico, matrimonio al capolinea per i due reali. Già da tempo si parla di una crisi coniugale ma ora la fine sembra davvero vicina. Che scandalo, l’ennesimo per la Royal Family.