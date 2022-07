“Complimenti”, Serena Bortone innamoratissima: la ‘famiglia’ finalmente si allarga | FOTO

Serena Bortone infiamma i social. Finalmente esce allo scoperto, lei è innamoratissima: la famiglia si allarga e arriva la foto social che emoziona tutti. Chi lo avrebbe mai detto?

Serena Bortone non si nasconde più e si mostra sui social in dolce compagnia. La sua famiglia finalmente si allarga, lei è pazza d’amore per lui. I fan sono contentissimi per la apprezzatissima conduttrice Rai.

Serena Bortone stupisce i suoi fan

Si è da poco concluso un anno televisivo lungo e soddisfacente per la bella Serena Bortone. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ora è in vacanza, si sta concedendo un po’ di meritato relax. Per diversi mesi ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani con la sua trasmissione in onda sulla rete ammiraglia che tratta di cronaca, attualità ma anche di gossip e spettacolo.

Il suo salotto, sempre ricco di ospiti apprezzati e benvoluti dal pubblico italiano, è diventato teatro di risate, divertimento e momenti di spensieratezza e buonumore. Ora che il format è in pausa per l’estate, Serena si sta concedendo una vacanza e proprio lontano dall’Italia si mostra sui social in dolce compagnia: arriva lo scatto che emoziona tutti, la famiglia si allarga.

Lo scatto social della conduttrice fa emozionare tutti

Serena Bortone è sempre stata una donna gioiosa, vivace, peperina e ironica ma anche dolce, sensibile ed empatica. Ora che la trasmissione da lei condotta, “Oggi è un altro giorno” è in pausa per l’estate, lei si sta concedendo un po’ di sano e meritato relax.

Attualmente si trova in Turchia, nella terra del famoso attore Can Yaman che i fan si augurano lei possa ospitare presto nella sua amatissima trasmissione. E proprio dalla Turchia, ha pubblicato una foto che la ritrae il dolce compagnia: con grande gioia e stupore di tutti finalmente la famiglia si allarga.

Serena non si nasconde più e si mostra insieme a lui. Non si tratta di un uomo ma di un meraviglioso gattino! Nelle scorse ore, la conduttrice della Rai ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero tenerissima nella quale la si vede bella, abbronzata e sorridente mentre tiene tra le braccia una tenerissimo gattino dagli occhi dolcissimi.

Serena, che è una grande appassionata di animali, in particolare di gatti, tanto che lei stessa ne ha diversi, ha colto l’occasione per fare amicizia con il meraviglioso felino turco. Tantissimi i commenti positivi e di congratulazioni che sono arrivati per lei che non smette mai di mostrarsi empatica e amorevole verso gli animali.

E a chi le chiede che fine abbiano fatto i suoi gattini, lei risponde che sono a casa perfettamente accuditi. Serena Bortone è una delle presentatrici più amate del piccolo schermo. La sua professionalità, bravura e serietà la rendono apprezzata dal pubblico italiano.

Molto energica e peperina dinanzi alle telecamere, lontano dal piccolo schermo tiene la sua vita privata solo e soltanto per sé. Tuttavia, la Bortone sta stupendo i suoi fan. Attraverso il suo profilo Instagram sta aggiornando i suoi seguitori sulle sue vacanze estive.

Dopo aver fatto tappa in Italia, in diverse regioni tra le più belle del nostro Belpaese, ora si trova in Turchia, pronta a ricaricare le batterie per ritornare poi a settembre più in forma che mai. Il pubblico si augura di poterla rivedere al timone di “Oggi è un altro giorno”.