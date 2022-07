Chanel senza freni, la frecciatina a papà Totti è una pugnalata al cuore: che batosta!

Chanel Totti non si trattiene, arriva la frecciatina a papà Francesco che lascia tutti senza parole. La giovane di casa Totti-Blasi è davvero furiosa. Ecco che cosa ha fatto sui social.

Chanel Totti non si risparmia e lancia una frecciatina al vetriolo nei confronti di papà Francesco. Questa volta il loro rapporto è minato per sempre. La secondogenita di una delle coppie più famose della televisione italiana ha qualcosa da dire al famoso genitore.

Chanel Totti, la frecciatina al vetriolo nei confronti del papà sconvolge i social

Sono passati solo pochi giorni da quando la conduttrice più famosa di Mediaset e il calciatore più famoso della Roma hanno annunciato la fine del loro matrimonio ventennale. Dopo tanti anni insieme e tre splendidi figli, si sono detti addio e con due comunicati Ansa hanno sconvolto l’Italia con la fine di un amore che sembrava eterno e indistruttibile.

Purtroppo le cose belle finiscono e anche loro, come tante altre coppie del mondo dello spettacolo, in questo 2022 che non sembra essere fortunato per i sentimenti, si sono detti bye bye per sempre.

A soffrire non soltanto i diretti interessati ma anche i figli della coppia, in particolare Chanel. La secondogenita della famiglia Totti-Blasi ha approfittato dei social per lanciare una frecciatina al famoso papà (e secondo alcuni anche alla amante di lui, Noemi Bocchi). Avete visto che cosa ha fatto la ragazza? I fan sono rimasti senza parole.

Francesco Totti ha il cuore distrutto

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio. Non sono soltanto loro a soffrire per la fine di un matrimonio ventennale ma anche i figli. A risentirne in particolare pare essere Chanel, la secondogenita della coppia che con papà Francesco aveva un rapporto splendido.

La separazione della conduttrice più famosa d’Italia e dell’ex calciatore della Roma ha scosso gli animi di tutti, nessuno si aspettava che un matrimonio come il loro potesse giungere così improvvisamente al capolinea.

Eppure, già da febbraio i gossip avevano iniziato a parlare di una crisi smentita però in diretta televisiva dalla Blasi. Con il senno di poi, possiamo dire oggi, che al tempo stavano già affrontando il mare in tempesta.

Chanel Totti, è la componente della famosa famiglia italiana che ha sorpreso tutti. Proprio lei ha lanciato una frecciatina al vetriolo nei confronti del famoso papà. La biondina che sui social cerca di esporsi il più poco possibile, su tik tok è però una star.

Avete visto cosa ha combinato? Ha fatto parlare una canzone per lei. La giovane ha condiviso un video molto breve dove la si vede in compagnia di Isabel, la sorella più piccola, che tiene per mano. La canzone di sottofondo è “Over the rainbow” di Rhove.

In particolare, Chanel sceglie delle specifiche frasi che fanno pensare a una vendetta:

“E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza… guardavo les étoiles, ah-ah”.

Frecciatina al vetriolo per Totti e la sua amante Noemi Bocchi?

I figli di Ilary e Francesco non hanno preso sicuramente bene la separazione dei genitori e a pagarne lo scotto sono proprio loro. Mentre Chanel con i fratelli e la mamma si sta concedendo una vacanza in Africa per staccare la spina e lasciarsi alle spalle il clamore mediatico che la separazione dei genitori ha scatenato, Totti è scomparso dai social.