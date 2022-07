Bonus carburante, 200 euro ‘facili facili’ per non pagare il pieno fino a settembre

Ecco che vi sveliamo come potete ottenere il Bonus carburante, 200 euro che vi aiuteranno a mantenere il pieno fino a settembre.

Continuate a leggere per scoprire come ottenere quest’importantissima agevolazione finanziaria.

L’aumento di prezzi della benzina

I prezzi dei carburanti sono completamente fuori controllo e questo sta portando a situazioni che nemmeno le stesse stazioni di servizio avrebbero immaginato. Senza modifiche alle tasse applicate ai carburanti, sembra illogico che il diesel sia più costoso della benzina, ma questo ha una spiegazione.

La volatilità dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati ​​è stata così selvaggia negli ultimi giorni che si vedono apparenti contraddizioni e in alcune stazioni di servizio il diesel è già più caro della benzina, quando non c’è stata alcuna variazione delle tasse che si applicano a ciascun carburante.

Qual è il motivo? Perché le stesse stazioni di servizio devono acquistare il carburante più costoso da un giorno all’altro!

Nonostante le vendite di veicoli diesel siano crollate, ci sono ancora più auto diesel e, inoltre, anche il trasporto pesante e i veicoli che percorrono più chilometri sono diesel.

Ciò significa che i serbatoi di gasolio nelle stazioni di servizio si esauriscono prima e devono essere riempiti più frequentemente, in modo che il nuovo prezzo folle del carburante debba essere trasferito prima al cliente finale.

Quando finirà questo aumento dei prezzi? Se oggi domanda e offerta sono più o meno le stesse di ieri, è chiaro che ciò è dovuto ad altre circostanze che non hanno nulla a che vedere con ciò che è naturale in un mercato.

L’incertezza generata dal conflitto in Ucraina e anche le sanzioni economiche sono alla base di parte del problema. Le bombe e gli attentati sono in Ucraina, ma è chiaro che in realtà si tratta di una guerra mondiale e di una lotta tra potenze che non finirà nemmeno quando gli attacchi militari cesseranno.

In questo momento, nessuno sa (o non vuole) dire quando il carburante smetterà di salire o se scenderà nuovamente nel breve o medio termine.

Bonus carburante, ecco come ottenerlo

Per fortuna, arrivano in aiuto degli italiani i bonus carburante, dei voucher deducibili dal reddito d’impresa, agevolazioni concesse dai datori di lavoro ai loro dipendenti.

Il bonus è stato introdotti dall’articolo 2 del Decreto Energia convertito in Legge con il nome di “bonus carburante ai dipendenti”. L’obiettivo del beneficio è quello di sostenere i lavoratori e le loro famiglie con un bonus che arriva fino a 200 euro.

Se rispondete ai requisiti, vi sarà sufficiente chiedere alla vostra azienda o al sindacato se vi è la possibilità di ottenerlo.

E voi avete i requisiti per ottenere questo bonus? Lo richiederete? Fatecelo sapere!