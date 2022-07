Zecche, NON muoiono se le metti in lavatrice: l’unico modo per dirle addio per sempre

Ecco qual è la soluzione definitiva che vi aiuterà a liberarvi finalmente di questi fastidiosissimi e pericolosi insetti, le zecche.

Continuate a leggere per scoprire tutto sulle zecche e come liberarvene!

Tutto sulle zecche

Le zecche non saltano né volano, ma spesso si arrampicano su erbe e cespugli per entrare in contatto con persone o animali su cui si posano in modo che possano attaccarsi e nutrirsi di sangue.

Hanno il potenziale per trasmettere malattie come la malattia di Lyme. La maggior parte delle malattie trasmesse richiedono che la zecca si attacchi e si nutra per diverse ore prima che una persona venga infettata.

I morsi di zecca sono spesso indolori all’inizio e la maggior parte delle persone non sa di essere stata morsa, quindi dopo essere stati in un’area infestata è importante controllare immediatamente se stessi e il proprio animale domestico.

Quello che ti consigliamo di fare è di esaminare te stesso, i tuoi figli e i tuoi animali domestici regolarmente e di rimuovere la zecca. Quando sei fuori, evita il contatto con erbe alte e cespugli che potrebbero ospitare questi insetti.

Indossa scarpe chiuse e vestiti di colore chiaro in modo da poter vedere se sono presenti sui tuoi vestiti. Infila i pantaloni nei calzini per evitare che trovino le tue caviglie.

Considera l’uso di un repellente specifico sulla pelle esposta e sugli indumenti secondo le indicazioni sull’etichetta. Molti repellenti per insetti sono efficaci anche contro questo tipo di animale fastidioso.

Evita che la zecca invada il tuo giardino, tenendo le foglie secche, l’erba alta, i cespugli e gli arbusti lontani dalle aree che usi regolarmente. Tenere i roditori fuori dal tuo giardino può aiutare a ridurre il numero di insetti.

Se è necessario un maggiore controllo delle zecche in casa, potresti anche considerare di trattare il tuo giardino con pesticidi progettati per controllare le zecche. Leggere e seguire sempre le indicazioni sull’etichetta.

Gli animali domestici possono portare le zecche nella tua casa. Considera di parlare con il tuo veterinario delle opzioni di controllo delle zecche per i tuoi animali domestici.

Ma come potete liberarvi definitivamente di questi animali? Continuate a leggere per scoprirlo!

Come liberarvene definitivamente

Non tutti lo sanno, ma la zecca non si uccide con un lavaggio completo in lavatrice. O, almeno, non se la temperatura è di 40 gradi.

La soluzione definitiva è quella di lavare i vostri capi all’interno di quest’elettrodomestico a una temperatura di 60 gradi o di portare a termine un ciclo in asciugatrice.

Un’alternativa al calore è il freddo. Una temperatura inferiore ai 20 gradi, infatti, può ucciderli.

In molti pensano che sia possibile eliminare le zecche attraverso lo scarico del wc: non è assolutamente vero, perché potrebbero sopravvivere per interi mesi sott’acqua.

E voi conoscevate questa soluzione? La userete? Fatecelo sapere!