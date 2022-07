Sale, altro che in cucina: buttane una manciata nelle piante | Mai avuto un giardino così

Come gli esseri umani, le piante utilizzano lo zucchero come combustibile per produrre energia. Producono i propri nutrienti attraverso un processo noto come fotosintesi.

Combinano acqua, luce solare e anidride carbonica e producono zuccheri.

Il glucosio e il saccarosio che si creano vengono immagazzinati nelle foglie e negli steli della pianta e vengono utilizzati per alimentare la crescita dei fiori e delle radici che non producono energia da soli.

L’aggiunta di acqua zuccherata disciolta durante l’irrigazione può talvolta stimolare la crescita delle piante immature, che non sono in grado di produrre da sole tanto carburante.

Lo zucchero può essere occasionalmente utilizzato come pesticida. Le piante infestate da afidi, mosche bianche e acari hanno bisogno di predatori che si occupino naturalmente del problema.

Le coccinelle sono un predatore naturale di questi parassiti e amano anche lo zucchero.

Spruzzate un po’ di acqua zuccherata sulle vostre piante per attirare le coccinelle: questi simpatici coleotteri verranno a divorare molti di quei fastidiosi parassiti.

A differenza dello zucchero, il sale non fornisce energia alle piante. Infatti, li priva di sostanze nutritive assorbendo l’acqua di cui hanno bisogno per sopravvivere.