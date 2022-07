“Più grosse dei ratti”, allerta lumache giganti: trasmettono malattie per l’uomo

By

Ecco che oggi vi sveliamo tutti i segreti delle lumache giganti, specie enormi che sarebbero capaci di trasmettere malattie all’uomo.

Continuate a leggere per scoprire tutti i segreti relativi a questi animali e perché dovreste evitarli come la peste.

Lumache, tutti i segreti di questi animali

La maggior parte dei giovani esemplari non sopravvive perché preda di molti predatori, sebben

e questi molluschi terrestri siano in grado di proteggersi rifugiandosi all’interno del loro guscio; per questo creano un “cancello gelatinoso” all’apertura della loro “casa”.

Simpatico, protagonista di canzoni, aneddoti e racconti per bambini, questo animaletto ha sempre suscitato la nostra curiosità. Sarà per il suo particolare sistema di convivenza con la casa sopra? O forse per la lentezza del suo movimento? La verità è che la vita della lumaca suscita l’interesse di bambini e adulti.

La lumaca è il nome comune con cui sono conosciuti i molluschi gasteropodi. Che caratteristiche hanno questi animali?

Come sicuramente non avete mai visto una lumaca appena nata, non saprete che gli esemplari di questi molluschi vengono al mondo con un guscio sul dorso, estremamente sottile e vulnerabile, che poi, nel tempo, si indurirà fino a raggiunge il suo obiettivo originario.

Infatti, appena le lumache possono svolgere la loro prima attività, ingeriscono l’uovo da cui si schiudono, ricco di minerali come il calcio, che rinforza le proprietà del guscio.

Man mano che la chiocciola cresce di dimensioni, il guscio si espande con essa, diventando più resistente, al punto che il guscio del parto viene ricoperto da uno completamente nuovo.

Questo guscio definitivo funziona come un esoscheletro, ed è formato da tre strati costituiti da quasi il 100% di carbonato di calcio, anche se con una piccola percentuale di proteine, rigenerandosi ogni giorno, dall’esterno verso l’interno.

Finché la chiocciola avverte che c’è pericolo, può rimanere nascosta all’interno del guscio per giorni interi, anche settimane, fenomeno che si ripete quando il tempo è troppo ostile , sia per alte che per basse temperature, che può regolare grazie alla conchiglia stessa.

Esistono però anche delle specie giganti davvero pericolose per l’uomo. Continuate a leggere per scoprire di quali si tratta!

Ecco le malattie che trasmettono

Non tutti lo sanno, ma di recente il mondo è stato messo in allarme a seguito degli studi compiuti sulle lumache giganti.

Si tratta di animali che si cibano di ben 500 specie di piante diverse: proprio per questo, si sono rivelate una minaccia per le colture.

Inoltre, sarebbero una minaccia anche per l’uomo, in quanto portatrici di un parassita, conosciuto come parassita polmonare del ratto.

L’infezione si trasmette all’uomo attraverso l’ingestione di esemplari crudi o cotti.

E voi conoscevate gli effetti di questo tipo di lumaca gigante? Fatecelo sapere!