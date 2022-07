“È rimasta incinta di un altro”, dramma in casa reale inglese: William sgama tutto

William scopre il segreto di Kate: “è rimasta incinta di un altro”. Nuovo dramma si affaccia nella casa reale inglese, la Regina Elisabetta deve affrontare di nuovo scandali e gossip di corte.

La Royal Family inglese si può considerare tra le più chiacchierate degli ultimi anni. Il principe William e Kate sono in particolare i protagonisti di questo nuovo gossip che sta infiammando il web: lei incinta di un altro. E chi se lo sarebbe mai immaginato?

Nuovo dramma nella Royal Family

La Regina Elisabetta è stanca, non ne può più, ogni giorno scandali e pettegolezzi invadono la sua corte e coinvolgono i familiari e il suo entourage che insieme a lei sono sempre protagonisti delle principali riviste di scandali e gossip reali.

Tra il Principe Carlo che tra poco dovrebbe prendere il potere e salire al trono, Camilla che ha problemi di alcolismo, il principe Andrea che ha gettato vergogna sulla Royal Family, insomma, dei reali inglesi c’è sempre da parlare. Ad essere al centro dell’attenzione però è questa volta Kate Middleton. Si dice che la duchessa di Cambridge sia incinta di un altro e che il principe William abbia sgamato tutto.

William sgama Kate: il segreto viene allo scoperto

William e Kate sono sempre stati considerati e ancora tutt’oggi lo sono, una delle coppie reali più belle di sempre. Amatissimi dai sudditi non soltanto inglesi ma in tutto il mondo, rappresentano il modello perfetto di sovrani monarchici.

Il popolo inglese li vorrebbe immediatamente sul trono, altro che Carlo e Camilla! Eppure, anche loro che sembrano una coppia indissolubile e meravigliosa, in realtà nascondono scheletri nell’armadio.

Spunta fuori un’indiscrezione lanciata da alcuni settimanali di gossip internazionali che fa tremare la monarchia: Kate incinta di un altro uomo. Si dice che la duchessa di Cambridge abbia avuto una relazione niente di meno che con il cognato Harry e che il Principe George non sia il figlio del duca di Cambridge.

Insomma scandali familiari senza precedenti: Harry sarebbe molto più di uno zio per il Principe George. In molti hanno notato una certa somiglianza con il secondogenito di Carlo e Lady Diana: lo stesso sguardo, i capelli rossicci e persino il naso sembra essere simile a quello del marito di Meghan.

Ma chiaramente sono soltanto indiscrezioni che vanno a sconvolgere gli equilibri di una famiglia che ha già tanti problemi a cui far fronte. Si tratta di gossip che non hanno riscontrato ufficialità e per i quali non vi è stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

Tuttavia, questa indiscrezione ha infiammato i social. In effetti la somiglianza tra George e lo zio Harry è tanta. Si tratta semplicemente di genetica o davvero Kate ha avuto una relazione con il famoso cognato?

Certo è che Kate e Harry sono sempre stati legati da un rapporto molto profondo, in tantissime occasioni sono stati visti complici e vicini ma chi li conosce bene sa che tra di loro c’è e ci sarà sempre solo un bene fraterno.