Asciugamani vecchi e ruvidi, ne basta una manciatina per farli tornare nuovi e morbidosi: è 100% naturale

Ecco che oggi vi spieghiamo come trasformare i vostri asciugamani vecchi in tessuti morbidi e accoglienti che difficilmente dimenticherete.

Mi piacerebbe asciugarvi sempre in asciugamani morbidi e puliti, ma purtroppo non è sempre così? Spesso il vostro bucato puzza di umido e i tessuti risultano duri al tatto? Continuate a leggere per scoprire alcuni rimedi miracolosi per questi problemi.

Come rendere gli asciugamani morbidi

Che gli asciugamani da bagno e da doccia siano puliti è importante e quanto l’igiene personale. Devi essere consapevole di essi, del tempo in cui sono rimasti appesi, dell’odore che emanano e della loro qualità.

Per quanto tu pulisca a fondo il bagno ogni settimana, se non cambi gli asciugamani di tanto in tanto, la tua fatica sarà inutile. Questi sono una fonte di batteri e germi enorme, soprattutto se non li lasci asciugare all’aria.

Gli asciugamani sono uno degli elementi che utilizziamo di più nella nostra casa, ma col tempo perdono la loro capacità di assorbimento e acquisiscono un cattivo odore. Inoltre, a poco a poco accumulano sporco e un gran numero di batteri che possono essere eliminati solo attraverso il processo di lavaggio.

Lo svantaggio è che molti di noi non sanno lavarli bene e lasciarli morbidi come la seta è un compito difficile. Per questo motivo, ti portiamo dei trucchi fatti in casa semplici ed economici che serviranno per pulire a fondo gli asciugamani dando loro una morbidezza extra, evitando che diventino ruvidi.

La prima soluzione è quella composta da mezzo bicchiere di ammoniaca e di sapone per lavare che usi abitualmente. Per cominciare, devi mettere gli asciugamani all’interno della lavatrice e mettere il gel nella sua tazza accanto a mezzo bicchiere di ammoniaca. Fatto ciò, avvia la lavatrice e attendi che finisca. Mettili ora ad asciugare e voilà!

Ma c’è un altro rimedio più efficace. Continua a leggere per scoprirlo!

Un rimedio è naturale al 100%

Non tutti lo sanno, ma esiste un rimedio naturale che funziona sempre nel caso di tovaglie ruvide.

Tutto quello che devi fare è riempire una bacinella d’acqua tiepida, dopo di che versare un bicchiere di un ingrediente che tutti noi abbiamo in casa, l’aceto! Altri ingredienti sono i 50 grammi di sale fino e i 30 grammi di bicarbonato.

A quel punto non devi fare altro che immergere gli asciugamani e lasciarli lì ammollo per qualche minuto. Ora dovrai procurarti una spazzola e iniziare a passarla su tutte le superfici in modo da far rivivere le fibre.

Dopo, ti consigliamo di lavare le tovaglie in lavatrice, evitando che entrino a contatto con ganci, cerniere e bottoni che potrebbero vanificare il processo.

E voi conoscevate questa soluzione al 100% naturale? Fateci sapere se la applicavate già o se la applicherete in futuro!