Versa la Coca Cola nel water, succede qualcosa di strabiliante | Non smetti più di farlo

Cerchi un metodo per sbarazzarti delle macchie di calcare del WC che non sia la solita soluzione chimica e tossica. Vuoi anche risparmiare evitando di orientarti verso prodotti non solo nocivi per la salute e dannosi per l’ambiente ma anche costosi.

In questa mini guida, ti spieghiamo come pulire e sbiancare il gabinetto con la Coca Cola. Questa bibita dal contenuto leggermente acido è ideale per pulire e sbiancare il water. E’ atossica, sicura e può arrivare a costare 50 centesimi al litro se si acquistano confezioni grandi.

Ecco come si deve usare la bibita per raggiungere l’obiettivo.

Versa la Coca Cola nel water e non crederai ai tuoi occhi

Grazie al suo basso contenuto di acido fosforico e carbonico la Coca Cola funziona molto bene come detergente. Per pulire e scrostare il WC non serve una quantità eccessiva di Coca Cola: ne bastano 240-480 ml. Considera che una lattina ne contiene 330 ml, il che è più che sufficiente.

Versa la bibita nella tazza del water avendo cura di farla scorrere lungo le pareti interne per farla agire sulle macchie di calcare. Le macchie più difficili da raggiungere sono quelle che si trovano in alto: per eliminarle usa uno straccio imbevuto di Coca Cola e strofina oppure riempi una bottiglia spray se non vuoi sporcarti le mani.

Bisogna lasciar agire la bibita per almeno un’ora ma, per ottenere risultati migliori, sarebbe il caso di lasciarla agire tutta la notte. Successivamente, tira lo sciacquone: le macchie di calcare sciolte dovrebbero essere rimosse dall’acqua dello scarico.

In genere, funziona la prima volta ma se devi eliminare anelli di calcare e depositi minerali difficili ripeti la procedura applicando un nuovo strato di Coca Cola. Le macchie sono troppo ostinate per sparire al secondo tentativo? Ti diamo qualche consiglio per rimuoverle una volta per tutte.

Macchie ostinate nel WC: come rimuoverle con la Coca Cola

Se le macchie sono particolarmente ostinate ti consigliamo di:

usare una spugnetta abrasiva o lo spazzolino prima e dopo aver applicato la Coca Cola per rimuovere i depositi di calcare;

scaldare la bibita nel microonde prima di versarla nel water. Deve essere molto calda ma non bollente;

utilizzare la Coca Cola insieme ad altri detergenti naturali per la casa (aceto, bicarbonato di sodio, acqua ossigenata, borace, succo di limone).

Ricordiamo che la Coca Cola è efficace soltanto sulle macchie di calcare: non funziona su altre macchie (olio. grasso, inchiostro, tinture) e non uccide i germi, non disinfetta.