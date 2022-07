“Rapporto extraconiugale”, Charlotte Casiraghi in trappola con lui: lo conosce l’intero pianeta

Charlotte Casiraghi sgamata proprio con lui: ha avuto un rapporto extra-coniugale con un uomo bellissimo e famosissimo. Lui lo conosce l’intero pianeta. Ecco di chi si tratta.

Charlotte Casiraghi a un passo dal divorzio. La figlia di Carolina di Monaco è intenzionata a rifarsi una vita senza Dimitri. Sapete con chi ha avuto un rapporto extra-coniugale? Lui è famosissimo.

I colpi di testa di Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi è la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi. La giovane mamma è sempre stata un modello di riferimento per la famiglia Grimaldi. Nobildonna sempre devota ai doveri istituzionali e alla corona, è l’orgoglio di mamma Carolina.

Eppure, ultimamente, sta dando qualche grattacapo proprio alla sorella di Alberto II. Sposata con il produttore Dimitri Rassam, il loro matrimonio sembra essere ormai in crisi. La nipote preferita di Alberto di Monaco è pronta a chiedere il divorzio.

Perché fino ad ora ancora non è stato ufficializzato nulla? Per volere di mamma Carolina che sta cercando di monitorare la situazione convincendo la figlia a non fare un colpo di testa di cui poi potrebbe pentirsi.

Eppure sembra che la Casiraghi con Dimitri non sia felice e più volte abbia ceduto a delle scappatelle extraconiugali. Sapete con chi ha avuto un flirt durante il matrimonio con Dimitri? La persona misteriosa è un uomo bellissimo che conosce tutto il mondo.

La figlia di Carolina di Monaco in trappola

Charlotte vuole divorziare, non è più felice con Dimitri Rassam eppure lui, a detta di mamma Carolina, è l’uomo perfetto e il compagno ideale per la figlia.

Charlotte e Dimitri stanno insieme dal 2018. Dopo un breve fidanzamento, nel 2019 sono convolati a nozze con rito prima civile e poi religioso. Sono genitori di Balthazar nato a Montecarlo nel 2018.

La Casiraghi e Rassam, a quanto pare, sono in crisi già da un po’ di tempo ma mentre il famoso produttore vorrebbe riappacificarsi con la compagna e ritrovare la serenità perduta, la figlia di Carolina di Monaco pare intenzionata a mettere una pietra sopra al suo rapporto con lui.

Fonti vicine alla famiglia Grimaldi dicono che Charlotte non è felice con Dimitri e che vuole ricominciare una nuova vita senza di lui. Da qualche tempo circolano voci di un divorzio imminente che però, per il momento, ancora non è arrivato.

Ma i due sarebbero pronti a compiere questo doloroso passo. Sapete che Charlotte ha avuto una scappatella extra-coniugale con un famosissimo? Il terzo incomodo è il bellissimo attore Gaspard Ulliel.

Lui e la bella Charlotte hanno avuto una relazione segreta. Il gossip non è stato mai direttamente confermato dalla Casiraghi ma il quotidiano svizzero Le temps, ha indagato su questa relazione e ha parlato di un amore clandestino vissuto tra la nobile e l’attore quando la prima stava vivendo una crisi molto forte con Dimitri.

Vero è che i due si conoscevano da tanto, sono stati amici per lungo tempo, poi qualche anno fa l’amore ha preso il sopravvento, portando la Casiraghi a tradire, si dice, il compagno con lui.

Purtroppo Gaspard Ulliel non è più in vita. Il famoso attore ha perso la vita il 19 gennaio 2022 a soli 37 anni, a seguito di un incidente. Conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza e bravura, in passato ha fatto perdere la testa alla Casiraghi.