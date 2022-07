Nuovi incendi a Roma: bruciano via della Pisana e Serpentara

Purtroppo gli incendi a Roma non fanno più scandalo ma in realtà si tratta di una situazione davvero fuori controllo che sta devastando diverse zone della Capitale.

Solo oggi si sono verificati diversi incendi in via della Pisana, Serpentara e altre zone. Ecco la situazione.

Incendi a Roma

Alte colonne di fumo continuano a offuscare il cielo di Roma, questo è quello a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi ma l’emergenza è tutt’altro che passata.

Nella giornata di oggi si sono verificati altri roghi, a partire da quello in via Pisana, precisamente all’interno della Tenuta dei Massimi.

Come gli altri, anche questo incendio è stato visibile a chilometri di distanza a causa del fumo che ha oscurato il cielo e reso irrespirabile l’aria nelle zone circostanti la Tenuta dei Massimi.

Sui social sono iniziati i soliti messaggi degli utenti che chiedevano cosa stesse bruciando stavolta, quasi con una nota ironica-amara a sottolineare l’abitudine a una situazione del genere.

Purtroppo non c’è nulla da scherzare, questa volta le fiamme hanno devastato l’area verde della Tenuta dei Massimi lungo la via Pisana, precisamente l’allarme è scattato all’altezza del civico 435.

La causa sarebbe la siccità, infatti a prendere fuoco sono state le sterpaglie e l’area boschiva, ricca di rami secchi che hanno favorito il divampare del rogo e il suo espandersi rapidamente.

Per fortuna i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuto dopo le segnalazioni arrivare e, insieme alla polizia e a molti volontari della protezione civile.

La strada è stata chiusa al traffico poiché l’area doveva ancora essere messa in sicurezza, ora tutto sembra essere tornato alla normalità, rimane comunque la tossicità dell’aria, contro cui il consiglio è sempre quello di restare in casa e proteggersi con la mascherina per non inalare il dannoso fumo.

I focolai più importanti sono stati circoscritti anche grazie alla collaborazione degli imprenditori del luogo che hanno messo a disposizione i propri bocchettoni per l’approvvigionamento dell’acqua.

Sul posto è giunto anche un Canadair per accelerare le operazioni, nonché il presidente del municipio interessato, ossia il XII.

Altri roghi

Non è il solo incendio verificatosi oggi, infatti un altro rogo si è sviluppato nella zona di Serpentara, nel municipio III, dove dalle 13 stanno prendendo fuoco le sterpaglie nel parco di Largo Labia.

L’incendio è arrivato fino al viadotto dei Presidenti, che è stato chiuso al traffico poiché fortemente interdetto e pericoloso per la circolazione. Una vasta area verde è stata distrutta, così come quelle in altri punti di Roma.

Precisamente, in via Alessandro Bausani, via Gioacchino Ventura e via Nazareth, tutte situate nel municipio XIII.

Ancora, ci sono state fiamme anche a Roma sud, presso via Saragat.

Ora la situazione sembra stabile in tutte le zone ma si raccomanda la massima attenzione.