Michelle Hunziker incontrollabile, spara a zero su Trussardi: “Mi ha destabilizzata”

Michelle Hunziker, non ha bisogno di presentazioni, volto amatissimo della tv. Nei mesi scorsi è finita nel mirino dei gossip per la separazione con Tomaso Trussardi. Ma sapete che si è lasciata andare ad una confessione assurda su di lui? Scopriamo di più.

Malgrado Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si siano separati qualche mese fa, si parla ancora del loro matrimonio. Sono tantissimi i fan che sperano in un ritorno di fiamma, che pare essere impossibile, dato che la bellissima conduttrice italo svizzera ha voltato già pagina con un altro uomo.

Ma tra i due c’è stata una storia d’amore così bella che il pubblico ha difficoltà a dimenticare. La Hunziker ha vissuto un periodo davvero buio per via della fine del suo matrimonio con il noto imprenditore, proprio per questo, non è passata inosservata una sua confessione proprio sul suo ormai ex marito: scopriamo cosa ha rivelato.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo la loro separazione

Dopo poco tempo dalla loro separazione, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno già voltato pagina, infatti, la conduttrice è finita nel mirino dei gossip per la sua relazione con Giovanni Angiolini, il bellissimo medico chirurgo specializzato in ortopedia.

Negli ultimi mesi, i paparazzi hanno immortalato i due diverse volte insieme. Tra Michelle e Giovanni sembra esserci molta complicità. Dopo un periodo molto buio, lei ha ritrovato la serenità al suo fianco.

Ma la conduttrice e il suo secondo ex marito sono rimasti in buoni rapporti, anche per il bene delle loro due figlie: Sole e Celeste. Il loro amore è stato davvero importante, infatti, è impossibile dimenticarsi di quella clamorosa confessione che la Hunziker fece: scopriamo di più.

La clamorosa confessione di Michelle Hunziker

Recentemente, è tornato virale un video che riguarda proprio la conduttrice. Nel filmato si vede una giovanissima Michelle in una vecchia intervista rilasciata quando ancora era legata a Tomaso Trussardi.

La nota presentatrice, raccontò con un grande sorriso il primo incontro con l’imprenditore e le emozioni che ha provato con lui. Michelle rivelò:

“Io non sono molto timida, ma in quel momento mi sono sentita destabilizzata. Solo dopo ho capito perché…perché questo uomo mi avrebbe cambiato la vita.”

In quel momento al suo fianco c’era anche lui che assisteva alle dolcissime parole della conduttrice. Una confessione davvero emozionante che colpì proprio tutti. Ora i due hanno intrapreso strade diverse, ma saranno sempre legati da quell’amore che ancora oggi tantissimi utenti ricordano con molta felicità.