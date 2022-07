Insalata di pasta di Benedetta, a casa ne andranno matti: troppo buona per non provare

By

L’insalata di pasta, insieme ai pomodori ripieni e all’insalata di riso è uno dei piatti più graditi dopo una bella giornata al mare!

Troppo buona per non rifarla più volte in casa, è un piatto semplice e veloce, ma saporito e fresco.

Insalata di pasta

Chi non ha mai preparato nelle calde giornate estive un insalata di pasta? Si tratta di un piatto dalle mille versioni e varianti. Proprio per la sua caratteristica di “accogliere” il condimento non esiste una ricetta uguale all’altra.

Estro, fantasia e quello che abbiamo nel frigorifero possono consigliare la sua preparazione. In casa avete della ricotta piccante? Benissimo daremo un tocco di “piccantezza” se non ci sono bambini a tavola.

Se abbiamo una feta greca e delle olive di Gaeta, via libera a snocciolare e aggiungerle a freddo insieme a pomodorini e basilico…Insomma tante e tante possibilità, quella che segue è una via di mezzo tra una classica ricetta di insalata di pasta e quella fornita subito dopo dalla simpatica conduttrice Benedetta Parodi.

La presentatrice è sempre pronta a darci delle varianti che tolgano un po’ di noia ai piatti che siamo soliti cucinare, e questo in modo veloce e salutare.

Vediamo dunque cosa occorre per preparare una buona insalata di pasta, come procedere passo passo e, a seguire subito dopo la ricetta che la stessa Benedetta ha voluto condividere su di una piattaforma social.

Ingredienti per 4 persone per l’insalata di pasta

350 grammi di pasta del tipo che preferite

300 grammi di melanzane grigliate

400 grammi di pomodorini

2 mozzarelle da 250 grammi

basilico q.b.

1 spicchio di aglio o cipolla

olio extravergine di oliva

mandorle tostate ( a scelta)

sale q.b.

Procedimento

Innanzitutto, si tagliano le melanzane a fette, si dispongono in una ciotola capiente e si aggiunge della carta da cucina sul fondo. Versate il sale grosso e lasciatele scolare. Trascorsi 30 minuti, rigiratele e aggiungete altro sale grosso.

Lasciatele spurgare. Le melanzane si devono tagliare con uno spessore di almeno un paio di centimetri. Per questo motivo, per prima cosa le facciamo grigliate e poi, una volta scottate, le tagliamo a pezzetti.

Ora tagliate a metà i pomodorini e uniteli in una ciotola con la cipolla affettata, le melanzane e la mozzarella.

Salare, oliare e lasciare riposare. A questo punto versate l’acqua in una pentola e cuocete la pasta.

Non appena terminata la cottura, ponetela nella ciotola con la salsa e mescolatela con delicatezza. Al fine di dare un carattere più deciso al piatto, si può aggiungere un po’ di ricotta salata.

C’è tutto il sapore della Sicilia nella ricetta di Benedetta, un piatto fresco che si prepara veloce da preparare quando fa molto caldo e non abbiamo avuto il tempo di organizzare una cena o il pranzo.