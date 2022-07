Ilary Blasi, aveva preannunciato tutto all’Isola: non l’aveva capito nessuno | VIDEO

By

Ilary Blasi aveva annunciato tutto già mesi fa all’isola dei famosi, eppure non se n’è accorto nessuno: il momento sfuggito a tutti confermava il divorzio con Totti.

Vacanze in Tanzania, per allontanarsi dal gossip inevitabile per la fine di una storia che aveva fatto sognare un po’ tutti.

Ilary Blasi, dopo 20 anni è tutto finito…

Ilary Blasi ha riscosso un successo senza precedenti, infatti i suoi appuntamenti settimanali hanno portato raggiunto percentuali di ascolto davvero eccezionali. Se il merito va diviso per la squadra cha ha lavorato affianco a Ilary, il cast ha attirato l’attenzione del pubblico, fornendo ogni settimana con colpi di scena a sorpresa. Con l’amore nell’aria nonostante i 30 anni di differenza tra due dei naufraghi, i fan sono senza parole e osservano Luca Daffrè e Carmen Di Pietro. Mentre l’inviato del reality show, parla del suo rapporto con la bella conduttrice, oltre che del programma, dalle tante frecciatine che si sono lanciati a distanza la moglie di Francesco Totti e lo stesso Alvin. Una conoscenza che tra i due è di lunga data, ben quasi ventiquattro anni, insomma sarebbero più vicini a considerarsi fratello e sorella, dimostrando di trovarsi tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Ma la vera storia che su cui si spenderanno fiumi di parole è la fine di una coppia che ha fatto provare invidia a tutta Roma. La parola ora è agli avvocati, infatti sembra che l’ex capitano della Roma sia pronto a rinunciare alla maxi-villa da 25 vani dell’Eur, e che sia già in procinto di versare un assegno di mantenimento con vari zeri. Un chiaro segno che al riparo dai giornali e dai flash dei fotografi, questa incredibile storia si stava logorando nel silenzio delle mura domestiche, anche se lussuose.

Ilary Blasi, ci aveva avvertito mesi fa: era già finita con Totti

Ricordate il momento dei ringraziamenti all’Isola dei famosi? Bene, Alvin ha fatto una particolare uscita che ha incuriosito molti, in realtà, ciò che ha destato maggior curiosità non sono state tanto le parole del famoso inviato quanto la reazione che ha avuto Ilary in quella situazione.

Già, Alvin ha voluto ringraziare la Blasi di tutto il supporto ricevuto in questi mesi affermando: “Sei unica”, la storica frase che Totti dedicò alla bella conduttrice anni fa. Con quella frase, lei si è subito commossa, e ad oggi sappiamo il perché. Probabilmente la crisi era già iniziata allora e per Ilary è stato impossibile contenere le emozioni.

La separazione con negoziazione assistita è una procedura introdotta nel 2014, che consente di separarsi senza andare in Tribunale e in brevissimo tempo.I rispettivi legali, stabiliscono le regole e una volta raggiunto l’accordo, si arriva all’autorizzazione del pubblico ministero e poi alla ratifica.

“Aveva ragione Francesco, sei unica”

I suoi occhi pieni di lacrime adesso hanno un senso. Ilary Blasi e Totti io non lo accetto pic.twitter.com/aJGltvwDDC — Mery (@goddessofnight_) July 13, 2022

La negoziazione assistita, fa si che solo dopo circa 45 giorni la procedura di separazione può dirsi davvero terminata.Insomma se la vacanza in Tanzania dove si è recata Ilary accompagnata dai suoi figli e da una sorella dovesse prolungarsi fino a quella data, al ritorno per la presentatrice dell’Isola dei famosi, l’ex capitano della Roma, sarebbe anche il suo ex marito, a tutti gli effetti.