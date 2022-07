Belen Rodriguez, il lieto annuncio: l’hanno fatto in gran segreto | Santiago felicissimo

Belen Rodriguez, ormai non ci sono più dubbi. Una foto conferma quelli che fino ad ora erano solo dei pettegolezzi: è tutto vero, si è decisa a farlo per la seconda volta con Stefano.

Belen Rodriguez lascia tutti a bocca aperta. Arriva la conferma che tutti stavano aspettando: per la seconda volta accade proprio con Stefano, finalmente escono allo scoperto.

Belen Rodriguez, arriva la conferma che tutti aspettavano

Da quando è arrivata in Italia, e parliamo di un bel po’ di anni fa, Belen Rodriguez è sempre stata al centro delle cronache rosa per via della sua vita sentimentale. La bella argentina è stata in coppia con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

A renderla però regina di gossip e pettegolezzi è stata sicuramente la sua relazione con Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici e la conduttrice delle Iene si sono conosciuti proprio grazie a Maria De Filippi e nella famosa scuola mariana, quando entrambi lavoravano come professionisti.

Lui al tempo era fidanzato con la cantante salentina Emma Marrone mentre lei era sentimentalmente impegnata con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Il loro è stato un colpo di fulmine, un amore a prima vista che li ha portati a lasciare i rispettivi compagni e ad uscire allo scoperto.

Da lì la storia è nota: dopo breve fidanzamento, arriva il matrimonio, poi la nascita di Santiago e infine la dolorosa separazione. Dopo un periodo turbolento, i due decidono infatti di mettere fine al loro matrimonio e ciascuno di loro prende strade diverse.

Stefano si getta a capofitto sul lavoro perfezionandosi e diventando un affermato conduttore mentre Belen inizia una relazione con Antonino Spinalbese che la renderà mamma di Luna Marì.

Per quanto entrambi abbiano provato a ricominciare l’uno senza l’altra, non ci sono riusciti e finalmente dopo settimane di chiacchiere arriva la conferma: Belen lo ha fatto davvero, per la seconda volta, proprio con Stefano.

La conduttrice argentina esce allo scoperto

Ormai non ci sono più dubbi, quello che all’inizio era solo un presunto ritorno di fiamma oggi è una certezza. Sebbene la conduttrice delle Iene e l’ex ballerino di Amici non abbiano affidato la conferma dell’amore ritrovato a settimanali o post social, i dubbi ugualmente non ci sono più.

Avete visto che cosa ha fatto la bella Belen? Si è mostrata sui social e attraverso alcune Instagram stories i fan hanno potuto notare un dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta: la bella conduttrice argentina è tornata ad indossare nuovamente la fede al dito. Lo scoop è stato lanciato dalla gossippara Deianira Marzano.

I sostenitori della coppia sono al settimo cielo, tutti hanno sempre sperato che i due potessero ritornare insieme perché convinti che l’amore tra di loro non fosse mai scomparso.

Qualcuno sui social ha ipotizzato che i due si siano anche risposati in gran segreto per la seconda volta ma questo per il momento resta solo un chiacchiericcio da confermare. Che ci sia stato il rifiorire dell’amore è invece, ormai, una certezza. Nel frattempo, Santiago non potrebbe essere più felice di così!