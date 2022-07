“Addio alla regina”, catastrofe a Buckingham Palace: sudditi in un fiume di lacrime

By

Camilla Parker come Lady Diana: la triste storia si ripete, il Principe Carlo perde la sua regina. Ecco che cosa sta succedendo in una delle dinastie più potenti d’Europa.

Camilla Parker legata all’iconica Lady Diana dallo stesso inesorabile destino. È così che il figlio della regina Elisabetta è destinato a perdere, per la seconda volta, la sua consorte.

Addio alla regina? È già tutto scritto!

Carlo e Camilla sono una delle coppie più chiacchierate e discusse della Royal Family inglese. Camilla Shand, ex moglie del generale Andrew Parker Bowles, ha conosciuto il Principe Carlo ancor prima che il futuro re d’Inghilterra perdesse la testa per la bella Lady Diana.

La Shand non è tra le nobildonne più apprezzate dai sudditi del Regno Unito. Per anni è stata accusata di essere il terzo incomodo in un matrimonio, definito dalla stessa Lady Diana, troppo affollato.

Camilla è stata l’amante segreta per tanti anni del Principe Carlo, colei che ha distrutto gli equilibri della famiglia Windsor. Dopo il tragico incidente nel 1997 nel quale la principessa Diana rimase tragicamente uccisa, Carlo inizia a frequentare pubblicamente la Shand fino a quando nel 2005 arriva il matrimonio.

Proprio recentemente, la regina Elisabetta ha tenuto un discorso nel quale ha chiesto ai suoi sudditi di riservare rispetto a Camilla perché sarà in futuro regina del Regno Unito. La vita di Camilla non è mai stata tutta rose e fiori.

Per quanto lei e Diana siano sempre state l’una l’opposta dell’altra, in realtà sono legate da un filo invisibile: il Principe Carlo si ritrova a vivere, con la sua attuale moglie, la stessa tragedia che per anni ha coinvolto anche Lady Diana.

Camilla e Diana legate dallo stesso destino

La Shand e la Spencer non potrebbero essere più diverse eppure entrambe sono legate da uno stesso tragico destino, il Principe Carlo si ritrova a vivere con la sua seconda moglie, gli stessi problemi che hanno messo a dura prova anche il suo matrimonio con l’iconica Lady Diana.

Sembra infatti che la duchessa della Cornovaglia, futura regina d’Inghilterra, abbia sofferto per lungo tempo di alcolismo mettendo più volte e in occasioni anche pubbliche, terribilmente in imbarazzo il Principe Carlo, raccontano alcuni insiders che hanno visto la duchessa non solo brilla ma proprio ubriaca.

Molti hanno attaccato la Shand affermando di non volere una regina alcolista e questa è una delle ragioni principali per cui la duchessa di Cornovaglia non è ben vista dai sudditi inglesi.

La notizia dell’alcolismo di Camilla che si credeva fosse un problema superato, torna a preoccupare terribilmente la famiglia reale. Anche Lady Diana, durante gli anni più bui del suo matrimonio con Carlo, per superare e affrontare la crisi e i tradimenti del principe, è caduta nel baratro dell’alcolismo dal quale è riuscita a risalire solo grazie alla presenza dei figli.

Purtroppo il destino con lei è stato crudele. Proprio quando aveva finalmente ritrovato il sorriso, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. In ogni caso, Diana e Camilla sono legate dallo stesso destino e per Carlo la storia si ripete.

Purtroppo, a causa di questo suo grande problema con l’alcolismo, il titolo della Parker è altamente a rischio. Carlo, quindi, potrebbe perdere definitivamente la sua regina. Parte dei sudditi, infatti, sono contro la sua salita al trono. Mentre, l’altra metà vorrebbe vivamente che Camilla un giorno possa prendere il posto di Elisabetta e sarebbero incredibilmente dispiaciuti se tutto ciò non accadesse…