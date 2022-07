Sorbetto al caffè, 3 volte più rinfrescante del gelato: gli ingredienti ce li hai già in frigo

Gli amanti del sorbetto al caffè vivono la loro stagione. Sono questi i giorni in cui più che mai, gelati, granite e sorbetti sono apprezzati di più e in tutta la loro freschezza!

Con l’incalzare del forte caldo estivo, niente è più apprezzabile di un buon gelato o meglio ancora di un sorbetto fatto in casa.

Da giugno a settembre cioccolato, limone, caffè e tanta frutta offriranno la possibilità di fare dei sorbetti dolci e rinfrescanti all’istante.

Sorbetto al caffè

Durante l’estate, a chi non piace gustare un buon gelato o un fresco sorbetto al caffè? Generalmente, le opzioni commerciali sono piene di zucchero, grassi e additivi, quindi non sono l’opzione migliore se vogliamo prenderci cura della nostra salute. Al supermercato puoi trovare opzioni senza zucchero, ma cosa succede? Sebbene non contengano zucchero, contengono dolcificanti artificiali, additivi e anche grassi. Dobbiamo capire che, sebbene non contengano zuccheri, non significa che siano adatti alla nostra salute, pertanto non vanno utilizzati per un consumo regolare ma solo saltuariamente. I sorbetti si possono preparare di diversi gusti, famoso è quello al limone, sono poco calorici e si possono preparare anche alla frutta come il melone o la pesca. Tutti ugualmente buoni. Molto meno calorico del gelato e più dissetante, il sorbetto di caffè fatto in casa ha un posto d’onore per concludere volentieri un pasto. Qualcosa per accontentare tutti i tuoi ospiti con preparazioni che possono essere facilmente realizzate facilmente a casa! La ricetta che segue è per preparare un freschissimo sorbetto al caffè, fatto tutto con ingredienti che abbiamo a casa, da servire agli amici e gustare in una calda giornata estiva. Servito in coppette di vetro e guarnito con ciuffi di panna montata e chicchi di caffè sarà una vera delizia!

Ingredienti per il sorbetto al caffè

300 grammi di zucchero

300 ml caffè

450 ml acqua

150 ml panna montata

chicchi di caffè o scaglie di cioccolata fondente

Preparazione

Per preparare il nostro sorbetto al caffè, per prima cosa dobbiamo preparare un bel caffè ristretto, quindi mettere un pentolino sul fuoco in cui avremo verseremo l’acqua insieme ai 300 grammi di zucchero.

Una volta pronto il nostro caffè ristretto fatto con la moka, lo verseremo nel pentolino, quindi lasceremo a raffreddare tutto a temperatura ambiente.

Una volta che gli ingredienti si sono raffreddati si e aggiunge la panna non montata, e infine si versa il tutto in un contenitore di metallo e si mette nel freezer per non meno di 2 ore.

Ogni mezz’ora circa però si dovrà miscelare il composto, mettendolo nel frullatore in modo da non farlo congelare del tutto.

Passate le due ore va tolto dal freezer e frullato nuovamente prima di essere servito e accompagnato con dei ciuffetti di panna montata e pezzetti di cioccolato fondente.