“Si risposa”, Romina Power: l’indiscrezione fa sognare tutti | Il suo cuore appartiene a lui

Romina Power lascia tutti senza parole. La famosissima cantante americana pronta a fare il grande passo. Arriva l’indiscrezione che fa sognare il mondo intero: “Si risposa”! Ecco a chi appartiene il suo cuore, i fan al settimo cielo.

Romina Power è pronta ad aprire nuovamente il suo cuore a lui. Arriva lo scoop clamoroso che fa brillare di gioia gli occhi dei fan. La cantante americana pronta a convolare a nozze! Chi le ha rubato il cuore?

Romina Power fa sognare i fan

Quella di Romina Power si può senza dubbio considerare una delle voci più belle che il mondo discografico italiano ha la fortuna di possedere. Sebbene la ex moglie di Albano Carrisi sia americana, ha vissuto fin da giovanissima in Italia e ha conquistato il cuore del nostro popolo fin da quando il suono armonioso della sua voce ha allietato per la prima volta le orecchie degli italiani.

Da più di 30 anni, Romina Power gode di un successo straordinario. Le canzoni, quelle scritte e cantate in coppia con l’ex marito, sono conosciute non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, soprattutto in America Latina e in Russia dove spesso i due artisti si recano per tenere concerti che fanno ancora il sold out.

Da quando si è separata dal cantante di Cellino San Marco, la Power non ha dato più alcuno scoop clamoroso sulla sua vita privata, almeno fino ad oggi. Sapete che cosa è accaduto? Arrivano indiscrezioni che fanno brillare gli occhi dei fan dalla gioia: Romina è pronta ad andare all’altare e a convolare a nozze: “Si risposa “! Che lieta notizia per il suo pubblico!

Chi è il lui che ha conquistato il cuore della cantante

Romina Power è pronta ad andare all’altare ma chi è il fortunato che ha conquistato il suo cuore? Si tratta niente di meno che del suo ex marito Albano Carrisi. Vi starete sicuramente chiedendo: come è possibile che i due abbiano deciso di risposarsi se Albano è felicemente in coppia da 22 anni con Loredana Lecciso? Procediamo con ordine.

La famosa cantante internazionale, secondo quanto riporta il settimanale tedesco Das Neue, avrebbe rilasciato questa dichiarazione:

“Per la chiesa cattolica, io e Albano siamo ancora una coppia di sposi”.

Che cosa ha voluto intendere con questa espressione la Power? La rivista tedesca ripercorre il matrimonio da favola che hanno vissuto i due artisti di fama internazionale. Albano e Romina che si conoscono da giovanissimi, si sposano nel 1970 più precisamente il 26 luglio.

Dal loro amore nascono quattro meravigliosi figli: Ylenia, Yari, Romina e Cristel. Purtroppo nel 1994 arriva l’evento più drammatico che una famiglia possa vivere, la perdita di un figlio. La loro primogenita scompare, in circostanze ancora tutt’oggi misteriose, da New Orleans e di lei non si hanno più tracce da allora.

Per un lungo periodo, per ben 16 anni, Albano e Romina non si rivolgono la parola, sono i legali a parlare per loro.

Poi, ad un certo punto, qualcosa si sistema nelle loro vite e dopo quasi un ventennio di silenzio si ricongiungono e ritornano ad essere una coppia, almeno da un punto di vista professionale.

Il 26 luglio 2022 celebreranno ben 52 anni di unione e perché no, dice il settimanale tedesco, Romina potrebbe sospendere tutti decidendo di ricelebrare le sue nozze con Albano. Il cantante di Cellino San Marco è una persona molto religiosa e per lui vale il motto: “Ciò che Dio ha unito, l’uomo non deve separare”.

Che deciderà di fare una pazzia del genere con la sua ex compagna? D’altronde lui sul letto di morte di mamma Jolanda avrebbe promesso alla genitrice di non dimenticarsi mai di Romina e di non lasciarla mai andare via.