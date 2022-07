Lecce: perde il controllo dell’auto, 20enne finisce fuori strada

By

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada una 20enne a Lecce che ora è in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato questa mattina sulla strada di Copertino, presso la rotatoria della Grottella.

20enne perde il controllo dell’auto

Ennesimo incidente sulle strade italiane, stavolta in provincia di Lecce, dove una 20enne è ricoverata in prognosi riservata in seguito al violento impatto a causa della perdita del controllo del suo veicolo.

La Polizia sta indagando per verificare con esattezza la dinamica dello schianto, si cercano eventuali testimoni o videocamere che abbiano ripreso il tutto.

La ragazza è sotto choc e ha riportati diverse ferite. Secondo una prima ricostruzione, la 20enne originaria di Sannicola ha perso il controllo della sua auto ed è uscita fuori strada.

Il veicolo si è ribaltato e ha terminato al corsa sull’aiuola della rotatoria della Grottella.

Ci troviamo sulla strada per Copertino, in provincia di Lecce e la ragazza è stata subito soccorsa da coloro che hanno assistito al ribaltamento della sua Fiat 500 rossa, rimasta distrutta e i quali resti sono stati rimossi dagli addetti.

Ora si trova in cura presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce ed è in prognosi riservata.

Lo schianto

Erano le prime ore del mattino quando la ragazza, di cui l’identità non è stata resa nota, viaggiava a bordo della sua 500 per dirigersi verso Copertino percorrendo una strada che solitamente è abbastanza trafficata proprio perché è la provinciale che funge da collegamento verso Copertino.

A un certo punto, per cause ancora da stabilire, la giovane perde il controllo della sua macchina e sbatte in diversi punti fino a ribaltarsi. Fortunatamente, il contatto con l’erba della rotatoria dove si è verificato l’incidente, frena il rotolamento.

Le persone che hanno assistito si sono avvicinate per verificare che la ragazza fosse in buone condizioni, dopo aver accertato che era vigile, hanno chiamato i soccorsi che subito si sono precipitati con un’ambulanza e l’hanno estratta dalla macchina ancora capovolta. Sul posto anche i Carabinieri.

Terribili le immagini dell’auto sottosopra ma per fortuna la ragazza non è in pericolo di vita, tuttavia è sotto osservazione medica perché ancora è grave.

Tragedia sfiorata quindi e tutto è finito per il meglio, ad ogni modo questo riporta l’attenzione su un tema davvero importante, quello della sicurezza alla guida.

Non si conoscono ancora le cause precise che abbiano fatto perdere il controllo della vettura, i Carabinieri stanno indagando e hanno proceduto a rimuovere l’auto e mettere insicurezza la zona, ripristinando la circolazione.