Ilary Blasi aveva spifferato tutto, avevamo la verità sotto agli occhi: nessuno se n’è accorto

Francesco Totti e Ilary Blasi: dolce favola dai contorni romantici che ha fatto sognare i numerosi fan della coppia romana, sembra essere giunta al capolinea. Ecco molti segna che lasciano preludere la fine della loro unione.

Il noto ex calciatore “Il Pupone”, così soprannominato dai suoi fa più accaniti e la bella e brava conduttrice e showgirl hanno vissuto una fiabesca storia d’amore. La loro relazione inizia tano tempo fa, ben venti anni fa per l’esattezza. Il Pupone a quanto pare si era invaghito della splendida letterina e parlando con il suo migliore amico gli confesso quanto la bella conduttrice gli piacesse. Caso volle che il suo migliore amico fosse anche amico di Ilary. Prontamente appunto si offrì di fargliela conoscere, fu così che i due iniziarono a condividere dei momenti magici.

Venti anni insieme di cui 17 di matrimonio, dai quali sono nati i loro tre adorati figli, Cristian , Chanel e Isabel. Sin da subito si sono mostrati ai loro fan innamoratissimi, il loro matrimonio incredibilmente fastoso e sontuoso è stato seguito con molto interesse e trepidazione. Una Coppia che ha vissuto il loro amore costantemente sotto i riflettori è così che la crisi tra la coppia è stata palese a tutti.

Ilary Blasi, tutta la verità riguardo l’allontanamento da Francesco Totti: tutti i dettagli

Molte appunto sono le incongruenza notate nell’ultimo anno, le quali hanno lasciato presagire la fine della loro unione. Vacanze separate e non più nei loro posti preferiti, concerti, cene e scampagnate completamente l’uno lontano dall’altra hanno alzato un polverone. Il quale però è stato prontamente dissolto da entrambi grazie alle smentite facendo tirare un sospiro di sollievo ai loro numerosissimi fan che hanno in un certo senso idolatrato la loro unione.

Ma i fan ci avevano visto giusto poiché proprio in questi giorni con un comunicato separato i coniugi Totti e Blasi hanno annunciato al mondo la fine del loro amore e per cui la loro dovuta separazione.

La favola si è conclusa mettendo per sempre la parola fine al loro incredibile amore tanto amato dal pubblico tanto che il loro legame sembrava tratto da una favola. Quest’ultimo ha appunto fatto sognare ad occhi aperti tutta l’Italia e non solo. Gli sguardi più attenti, i quali hanno sempre seguito con minuziosa attenzione la coppia, non vedendola arrivare anche quest’anno, come invece succedeva da venti anni a questa parte i benamati Francesco e Ilary nella loro Sabaudia, hanno avvertito fin da subito il problema. Una specie di brutta premonizione che alla fine si è poi rivelata un dato di fatto.