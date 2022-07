Gerry Scotti, l’amore non ha età: avete capito con chi sta? Potrebbe essere la nipote

Gerry Scotti è uno dei volti più apprezzati e noti del panorama televisivo italiano. Un conduttore amatissimo, per la sua genuinità, simpatia e bravura nell’intrattenimento. Ma sapete chi è la sua compagna? Non ci crederete mai: ecco di chi si tratta.

Gerry Scotti, uno dei conduttori più conosciuti del mondo dello spettacolo, lui è il re della televisione. Malgrado sia molto noto al pubblico, ha sempre cercato di proteggere la sua privacy il più possibile, infatti, ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori.

Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono la sua situazione sentimentale. Non tutti sanno che la sua compagna è bellissima e molto più giovane del presentatore. Lei si chiama Gabriella Perino: conosciamola meglio.

Chi è Gabriella Perino? Tutto sulla compagna di Gerry Scotti

Il noto conduttore è un uomo molto riservato, infatti, in pochissime occasioni ha parlato della sua vita privata. Proprio per questo, in tanti non sanno l’identità della sua compagna, Gabriella Perino.

Classe 1965, nata a Milano è la donna che ha rubato il cuore del mitico Gerry Scotti. I due, malgrado abbiano 9 anni di differenza, sono fatti proprio l’uno per l’altra. Inoltre, sono molto riservati, infatti, non abbiamo molte informazioni sulla loro storia d’amore. Addirittura, lei ha il profilo social privato.

La donna, prima di iniziare una relazione con il presentatore, ha avuto due figli da un precedente matrimonio. Gabriella, è un architetto di successo. Ma sapete come ha conosciuto Gerry? Scopriamo di più.

Gabriella Perino, com’è nato l’amore con Gerry Scotti? Tutti i dettagli

A volte il destino si diverte a giocare con i sentimenti, infatti, l’incontro tra Gerry e Gabriella è stato davvero bizzarro. I due si sono conosciuti grazie ai loro rispettivi figli che erano compagni di classe.

All’inizio tra Gabriella e Gerry, c’era solo una bella amicizia, anche perché il conduttore era sposato con Patrizia Grasso. Fuori da scuola, lei parlava molto di più con l’ex moglie di Scotti, infatti, diventarono molto amiche.

Ma quando Gerry e Patrizia si separarono, Gabriella e il conduttore si sono avvicinati e hanno capito che c’era di più di una semplice amicizia. Insomma, hanno capito di provare dei sentimenti e hanno iniziato una relazione.

Da quel momento non si sono mai più lasciati, oggi sono innamorati e felici da più di 7 anni. Vivono a Milano in un lussuoso appartamento, però, prima di convivere hanno aspettato che i loro rispettivi figli diventassero grandi e indipendenti, ma la coppia non è mai convolata a nozze.

Dalle poche foto che circolano in rete possiamo vedere la clamorosa bellezza di Gabriella. Bionda con un fisico scultoreo, davvero affascinante e magnifica, impossibile non innamorarsi di lei.