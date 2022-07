Balsamo in lavatrice, altro che per i capelli: non hai idea di ciò che accade se ci provi

By

Il balsamo viene utilizzato per lucidare e ammorbidire i capelli e facilitare così il districamento della chioma.

I professionisti consigliano di applicarlo dopo lo shampoo per le sue proprietà, ma questo prodotto potrebbe mostrare delle doti “ammorbidenti” non solo per i capelli.

Il potere lisciante del balsamo

La funzione principale del balsamo è quella di lisciare ogni ciocca per contribuire alla salute dei capelli. Le carenze dovute ai danni vengono colmate formando una superficie più uniforme che contribuisce a rendere i capelli più sani.

Ma come ci riesce?

Tutti i balsami includono una combinazione unica di sostanze nutritive che penetrano fino al cuore del capello per mantenerlo forte dall’interno. Le aree del capello danneggiate vengono trattate e curate in modo specifico dall’esterno, mentre i radicali all’interno del capello vengono catturati, in modo che le piccole crepe causate dai danni all’interno non aumentino di dimensioni. In questo modo, i capelli sono più resistenti alla rottura e hanno più sostanze nutritive a sostegno. Ma aiuta anche a rendere i capelli più pettinabili e facili da acconciare quotidianamente. I balsami per capelli forniscono agenti condizionanti al fusto del capello, aiutando a “sigillare” o appiattire la cuticola del capello. Dunque lo scopo del balsamo è quello, tuttavia come per moltissimi prodotti, nessuna legge ci impedisce di farne un uso diverso di quello per cui è stato creato…Soprattutto se funziona! Tante soluzioni sono apparse improvvise, nate da una sperimentazione “necessaria”, motivo per cui si potrebbe scoprire che in realtà il balsamo è in grado di portare ottimi benefici per le sue qualità, che non avremmo mai immaginato. Dove? Incredibile a dirsi ma è nella lavatrice e chi lo ha provato potrebbe non riuscire più a farne a meno…

La giusta morbidezza ad abiti asciugamani

Investire in maglieria di cashmere, mohair o lana merino, o in una bella camicia di seta è sempre una buona idea ma, se non adeguatamente curati, si accumulano, si allungano o perdono la qualità che li definisce.

L’eccezionale qualità di alcuni tessuti delicati è indiscutibile. Tuttavia, se non vengono adeguatamente curati, non adempiranno al compito di durare una vita, come di solito ci si aspetta da loro.

Lontano da quanto si crede, il lavaggio a secco non è sempre l’opzione migliore per questi tessuti, poiché i solventi utilizzati nelle tintorie per questo scopo possono indebolire e distruggere le loro fibre.

Ebbene questi capi delicati, hanno bisogno di maggiore cura anche con i detersivi e il balsamo si presta alla perfezione in quanto è un ammorbidente delicatissimo. Considerato che è nato per i nostri capelli.

Il balsamo è perfetto nella lavatrice, sia con gli indumenti che richiedono maggiore cura, o semplicemente perché ci piace essere avvolti dopo la doccia in morbide e profumate spugne.

Farlo è semplicissimo, calcoliamo circa centocinquanta grammi di balsamo per ogni mezzo litro d’acqua, ed avremo ottenuto il nostro personalissimo ammorbidente. Ne basterà pochissimo ed il nostro bucato non solo sarà morbido e lucente più del solito, ma tutto avrà la fragranza del vostro balsamo preferito.