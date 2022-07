Principe Carlo di nuovo nonno, aspetta 2 gemelli: è festa a Windsor Castle

Principe Carlo, che lieta notizia per il futuro re d’Inghilterra! Sta per diventare di nuovo nonno, lei aspetta due gemelli! Festa a Windsor Castle. I sudditi sono contentissimi.

Sudditi al settimo cielo e festa grande a Windsor Castle. Il Principe Carlo può tornare a sorridere, diventerà nonno ancora una volta: il suo adorato figlio realizza nuovamente il sogno della paternità.

Festa grande a Windsor Castle: Principe Carlo di nuovo nonno

Finalmente si torna a parlare della Royal Family inglese ma questa volta per una lieta notizia: lei è in dolce attesa di due gemellini, è festa grande a Windsor Castle. La famiglia della Regina Elisabetta può tornare a respirare.

Sono stati mesi complicati, questi, per il clan elisabettiano e il suo entourage. I problemi di salute della sovrana più longeva della storia fanno preoccupare il mondo intero e i sudditi temono che da un momento all’altro possa abdicare e passare immediatamente lo scettro nelle mani di Carlo e Camilla.

William e Kate sono preoccupati per il loro primogenito George che dà loro alcuni grattacapi e la famiglia reale deve affrontare poi le conseguenze della vergognosa situazione nella quale è stato travolto il duca di York, Andrea. Insomma, non tira buona aria a casa Windsor. Spunta però un retroscena meraviglioso e dolce che fa gioire tutti: lei presto di nuovo mamma.

Chi è la bella reale in dolce attesa

Cicogna in arrivo per una amatissima coppia di reali: lei sarebbe in attesa di due gemellini. Stiamo parlando di Meghan Markle. Secondo un’indiscrezione lanciata da alcuni tabloid internazionali, la duchessa del Sussex sarebbe di nuovo incinta e di due pargoletti.

Il Principe Carlo è pronto a diventare nuovamente nonno. Si tratta di voci che per il momento restano tali e di indiscrezioni ancora da confermare ma se la notizia dovesse essere veritiera, la Royal Family sarebbe davvero al settimo cielo.

Harry e Meghan, dunque, a dispetto delle voci che li vedevano in crisi da tempo, avrebbero smentito tutto con questa nuova gravidanza. La duchessa che per un po’ è scomparsa dalle scene pubbliche, è riapparsa, raggiante, in occasione del giorno dell’indipendenza, il 4 luglio, alla parata di Jackson Hole.

Vestita in maniera del tutto casual, sembrava avere un pancino sospetto e delle forme più rotonde. D’altronde la coppia non ha mai nascosto il loro desiderio di voler allargare la famiglia e quindi dopo Archie e Lilibet, la Royal Family potrebbe accogliere due nuovi componenti.

Meghan, mamma affettuosa e premurosa, non vede l’ora di diventare di nuovo genitrice e di ingrandire la famiglia. Grande gioia dunque non solo oltreoceano ma anche nel Regno Unito. La cicogna è sempre la benvenuta nelle famiglie reali e questa lieta notizia riempie di gioia il cuore di tutti. Per il momento, i gossip parlano di una gravidanza gemellare ma non ci resta che aspettare ulteriori evoluzioni della vicenda.