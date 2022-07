Maria De Filippi in vacanza, mamma mia che fisico: inchiodata così sulla spiaggia

Maria De Filippi, è la regina indiscussa della televisione italiana. Siamo abituata a vederla nelle sue amatissima trasmissione con vestiti casual. Ma l’avete mai vista in costume da bagno? Non ci crederete mai, ha un fisico da urlo: scopriamo di più.

L’estate è arrivata e come la maggior parte delle persone, Maria De Filippi si gode la pausa estiva al mare, in attesa delle registrazione di tutti i suoi programmi, Uomini e Donne, Tu si que vales e Amici, che riprenderanno a fine agosto.

Siamo abituati a vedere la famosa conduttrice con t-shirt, jeans oppure vestiti eleganti che indossa soprattutto per la sua famosa trasmissione, C’è posta per te. Ma l’avete mai vista ij costume da bagno? Ha un fisico che fa invidia anche alle 20enni. Rimarrete a bocca aperta appena la vedrete: scopriamo di più.

L’estate di Maria De Filippi: come non l’avete mai vista

Senza dubbio, Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e note del panorama televisivo italiano. Intelligente, sensibile e professionale, sono queste le qualità che hanno conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Ma prima di diventare una stella del mondo dello spettacolo, ha conseguito una laurea in Scienze delle finanze, uscendo con il massimo dei voti. Successivamente viene assunta da una società di videocassette e in un convegno sulla pirateria musicale incontra l’uomo della sua vita, Maurizio Costanzo.

Proprio lui, le propone di essere una sua assistente e per poi chiederle di condurre Amici, che al tempo si chiamava Saremo Famosi, inconsapevole che dopo pochi anni sarebbe diventata una delle stelle del piccolo schermo. Nel frattempo i due si sono innamorati e il 28 agosto del 1995 sono convolati a nozze. Nel 2004 hanno adottato il loro unico figlio, Gabriele.

Da anni ormai vediamo Maria De Filippi al centro dell’attenzione per via delle sue segretissime trasmissioni. I telespettatori la seguono sempre con gran piacere, ma in pochi l’hanno vista in bikini. Ogni estate, la conduttrice si rilassa al mare e sfoggia il suo incredibile corpo.

Maria De Filippi in bikini: E’ in perfetta forma | FOTO

Come ogni anno, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si godono la loro pausa estiva sul loro costosissimo yatch situato nel porto di Ansedonia, sul Mar Tirreno. Proprio lì ci sono delle spiagge deserte, dove potersi rilassare lontano da tutti, tranne dai paparazzi.

Ma spesso i fotografi la raggiungono per scattarle delle foto in bikini. La conduttrice ha un fisico da urlo, un corpo davvero scolpito e tonico da far invidia alle ragazza più giovani. Maria De Filippi, all’età di di 60 anni, ha un forma fisica perfetta, tutto merito di una sana alimentazione e tantissimo allenamento.