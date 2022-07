“L’ha tradito con uomo sposato”, Letizia di Spagna fuori di sé: lui è famosissimo

Letizia di Spagna fuori controllo: la sovrana ha tradito il marito con un uomo sposato. Lui è famosissimo. Ora la regina è sulla bocca di tutti. Dramma nella famiglia reale iberica.

Letizia Ortiz è fuori di sé. La monarca spagnola protagonista di un tradimento senza precedenti: ha avuto una relazione con un uomo sposato. Filippo VI di Borbone è furioso, la ex giornalista rischia di perdere tutto.

Letizia di Spagna fa (s)parlare il mondo

Letizia Ortiz è la bellissima regina di Spagna, moglie del principe Filippo VI di Borbone. I due sono sposati dal 2004 e sono genitori di due splendide figlie: Leonor, che un giorno diventerà la regina della nazione iberica e l’infanta Sofia.

Sebbene siano considerati, come William e Kate, una delle coppie più belle del mondo reale, in realtà anche loro, come tutti, nascondono degli scheletri nell’armadio. Da un po’ di tempo si mormora che non siano in buoni rapporti. Si parla di crisi coniugali e di un matrimonio che potrebbe presto giungere al capolinea.

Come mai queste voci così insistenti sono andati ad intaccare una delle coppie reali più belle di sempre? Letizia di Spagna è stata sgamata, il marito ha scoperto tutto: la regina ha intrattenuto una relazione sentimentale con un uomo sposato. Scoppia lo scandalo a corte.

La regina di Spagna beccata con un uomo sposato

Letizia ritorna a far parlare di sé. La regina di Spagna è di nuovo nell’occhio del ciclone. La moglie di Filippo VI sgamata così: ha avuto una relazione con un uomo sposato. Spunta fuori un segreto custodito fino ad ora che promette di far tremare la corona spagnola. Ma scopriamo più nel dettaglio che cosa è accaduto.

Prima di incontrare Filippo VI di Borbone, suo attuale marito, la ex giornalista spagnola è stata sposata con Alonso Guerrero Perez, un suo professore. Il loro matrimonio è durato pochissimo e i due non hanno avuto figli insieme.

Tuttavia, la sovrana spagnola, prima delle nozze con il principe degli Asturie ha avuto una relazione anche con un uomo sposato identificato nella persona di Luis Migue Gonzalez. Al tempo Letizia si trovava in Messico per una master sul giornalismo mai però concluso.

La sua relazione con Alonso Guerrero era da poco terminata. In Messico, tra un corso e un altro, perde la testa per un famoso capo di una squadra investigativa. Più grande di lei di 10 anni, Gonzalez aveva una moglie.

Il fatto che fosse sposato non ha impedito però alla futura regina di Spagna di intraprendere una relazione sentimentale con lui appassionante e turbolenta. I due hanno mantenuto questa storia clandestina per diverso tempo fino a quando sono stati scoperti dalla moglie di lui.

Fa sapere una fonte anonima a Leonardo Faccio, uno scrittore che sta spopolando con il suo libro dal titolo “La regina impaziente” nel quale racconta i segreti della vita di Letizia prima che salisse sul trono di Spagna:

“La moglie del suo ragazzo ha scoperto l’infedeltà e Letizia ha dovuto decidere cosa fare: tornare in Spagna o stare con lui. Deciderà di tornare a Madrid”.

Insomma, nessuno si sarebbe mai aspettato un passato così turbolento per la attuale regina di Spagna eppure proprio Letizia nasconde degli scheletri nell’armadio che ancora tutt’oggi non fanno dormire al sovrano sonni tranquilli.

Filippo, re di Spagna, è preoccupato. Il comportamento libertino della moglie e il suo passato civettuolo non sono di suo gradimento e soprattutto non sono un bene per l’immagine della corona.