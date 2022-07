“Ho scoperto il tumore”, dramma al trono over: la dama più amata nella storia di UeD

UeD, amatissima dama della trasmissione più seguita di Mediaset si confessa: “Ho scoperto il tumore”. Il racconto del terribile dramma sconvolge i fan. Ecco chi è la protagonista di questa terribile notizia.

UeD, la confessione della dama sconvolge

Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi diventa un po’ come una casa per i protagonisti che decidono di farne parte. I giovani tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici vengono accolti dalla moglie di Maurizio Costanzo come una madre farebbe con i figli.

Ma anche dame e cavalieri, che si presentano alla corte mariana per trovare l’amore, trovano nello studio della conduttrice più amata di Mediaset, un ambiente confortevole in cui esprimere le proprie emozioni e cercare di fare breccia nel cuore di Cupido affinché il dio dell’amore scocchi la freccia di questo sentimento meraviglioso anche nei loro confronti.

Coloro che arrivano nello studio di Maria De Filippi non vivono solo di amore, gioia e divertimento. Talvolta, fuori dagli studi, bisogna fare i conti anche con una realtà che spesso è difficile da affrontare.

A questo proposito, arriva la confessione di una dama, tra le più amate della trasmissione di Maria De Filippi, che racconta di come ha scoperto di avere un tumore. I fan restano senza parole.

Chi è la dama che racconta di aver scoperto il terribile male

Arriva una confessione che fa rimanere basiti i fan di Uomini e Donne. Una dama, tra le più amate del trono over di Canale 5, racconta il suo dramma: ha scoperto di avere un tumore. Stiamo parlando di Isabella Ricci.

La bella signora ha fatto parte dell’ultima edizione di Uomini e Donne, la trasmissione nella quale ha trovato l’amore. Isabella è riuscita a far breccia nel cuore di Fabio Mantovani e con lui il 28 maggio, è andata all’altare: da quasi due mesi sono marito e moglie.

In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Isabella ha raccontato della sua esperienza nella trasmissione più famosa di Canale 5, dei protagonisti che da anni la popolano e anche delle sue impressioni.

Ha parlato di un complotto, a suo dire, fatto da Ida, Biagio, Gemma e Armando che si sarebbero secondo lei messi d’accordo fuori dagli studi solo per ottenere popolarità sui social e in trasmissione.

Nell’intervista rilasciata al famoso settimanale di Uomini e Donne, la dama parla però anche di un terribile dramma che l’ha colpita qualche tempo fa: Isabella Ricci ha scoperto di avere un tumore:

“Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e una incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”.

Fortunatamente Isabella è riuscita a superare questo momento drammatico e oggi sta bene. Finalmente è felice insieme a Fabio Mantovani, ha una vita davanti da vivere circondata da gioia e amore .

Tuttavia, i problemi di salute per lei non sono finiti. Solo qualche giorno fa, Isabella ha comunicato ai suoi follower di aver contratto il Covid-19. La dama dovrà dunque stare in isolamento fino ad avvenuta guarigione ma le sue condizioni di salute al momento non destano preoccupazione.