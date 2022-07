By

Giovanni Angiolini, negli ultimi mesi è finito al centro dell’attenzione per la sua relazione con la conduttrice Michelle Hunziker. Ma sapete chi c’era prima di lei? A rubargli il cuore è stata proprio una donna famosissima: scopriamo di chi si tratta.

Non tutti sanno che Giovanni Angiolini non è nuovo ai telespettatori del piccolo schermo. Negli anni passati lo abbiamo visto in diverse trasmissioni televisive e nei mesi scorsi lo abbiamo visto al centro dei gossip per la sua relazione con Michelle Hunziker.

I due si sono subito avvicinati a poche settimane dalla separazione tra la conduttrice italo svizzera e Tomaso Trussardi. Ma come lei ha avuto in passato altri uomini, anche Giovanni è stato innamorato di un’altra donna tempo fa. Sapete di chi si tratta? Lei è una donna molto famosa, la consociamo molto bene: scopriamo di più.

Giovanni Angiolini, carriera e vita privata

Classe 1981, nato a Sarrari, ma per via del suo lavoro vive tra Cagliari, Milano e Roma. Giovanni Angiolini è un noto medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia. Grazie alla sua bellezza ed intelligenza, nel 2015 ha conquistato i telespettatori di Canale 5 al Grande Fratello.

Ma non è stata l’unica occasione in cui l’abbiamo visto nel piccolo schermo, infatti, abbiamo avuto modo di vederlo ad una rubrica a I Fatti Nostri, e come conduttore nel programma Buonasera Dottore su TV2000.

Lui è un uomo molto affascinante, infatti, grazie al suo fascino è diventato famoso sui social. Riguardo la sua vita privata sappiamo che ha avuto diverse storie e flirt, come ad esempio con Mary Falconieri e Giulia Salemi. Oggi è al centro dei gossip per la sua relazione con Michelle Hunziker. Ma in passato ha avuto una relazione importante con una donna conosciuta: scopriamo di chi si tratta.

Giovanni Angiolini, chi è la donna che gli ha rubato il cuore? E’ bellissima e famosissima | FOTO

Dopo la rottura con Mary Falconieri, nel 2018, Giovanni si è innamorato di Nieves Bolós, una bellissima modella originaria di Barcellona che vive a Madrid. La ragazza ha studiato psicologia ed è anche una coach di fitness, infatti, ha un corpo da urlo.

E’ pure un’influencer, infatti, su IG ha un seguito assurdo, ha 557 mila follower. Nel suo profilo condivide spesso foto o video riguardo il fitness e da diversi consigli su una corretta alimentazione.

Sulla storia d’amore tra i due non sappiamo molto, dato che entrambi soni stati molto riservati. Ma sappiamo che ad annunciare la loro relazione fu proprio lei con un post sui social in cui scrisse una dedica molto romantica “Io ti amerò per tutta la vita Giovanni”.