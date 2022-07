Francesco Totti, dopo il divorzio da Ilary beccato così: “Che bella coppia” | FOTO

Francesco Totti lascia a bocca aperta. Il famoso ex calciatore della Roma beccato così: “Che bella coppia”. Ormai non si nascondono più, i fan senza parole.

Francesco Totti, per la prima volta dopo l’annuncio ufficiale del divorzio dalla sua ex moglie Ilary Blasi, riappare sui social. La ‘coppia’ esce allo scoperto. I fan rimangono di stucco.

Francesco Totti sorprende tutti

Sono passati solo pochissimi giorni da quando Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno annunciato all’Italia intera la fine del loro amore. Dopo 17 anni di matrimonio, 20 di conoscenza e 3 meravigliosi figli, si sono detti definitivamente addio.

Si parla di una sentenza di divorzio con accordo stragiudiziale che dovrebbe sancire una separazione definitiva nell’arco di un mese e mezzo. Niente lungaggini processuali né atti burocratici dalle tempistiche esagerate, Francesco e Ilary vogliono lasciarsi velocemente alle spalle un amore che è sempre sembrato eterno e indistruttibile.

Da quando i loro comunicati Ansa hanno fatto il giro d’Italia, ciascuno dei due coniugi o meglio ex coniugi, ha reagito alla tempesta mediatica in maniera diversa. Ilary Blasi si è mostrata fin da subito sui social condividendo con i suoi seguitori la decisione di partire per l’Africa. Insieme ai figli e alla sorella Silvia oggi si trova in Tanzania.

Il pupone, invece, continua a nascondersi dietro il silenzio stampa, almeno fino ad oggi: esce finalmente allo scoperto e si mostra in ‘coppia’.

L’ex da calciatore della Roma beccato così

Francesco Totti, dopo il comunicato Ansa che annunciava la fine del suo amore con Ilary Blasi, ha deciso di non mostrarsi sui social. Da qualche giorno il suo profilo Instagram tace. Nessun post pubblicato, l’ultimo risale ad una settimana fa, e nessuna Instagram story, almeno fino ad ora.

Nelle scorse ore, il pupone ha sorpreso tutti ed è apparso in un uno scatto che ha fatto il giro del web. Francesco Totti è stato beccato sul profilo di Vincent Candela, un ex giocatore francese. I due stanno giocando a padel, lo sport che attualmente sembra essere il preferito dal pupone, lo stesso che condivide con la sua ormai fiamma Noemi Bocchi.

Questa che vi mostriamo è la prima immagine pubblica che abbiamo di Francesco Totti da quando ha annunciato la sua separazione da Ilary Blasi. Per il momento, lo sportivo preferisce non esporsi e questo scatto è l’unico che abbiamo di lui.

Tantissimi i commenti e i tweet carini che hanno invaso il post di Vincent Candela. Tra chi scrive che sono una bella coppia e chi chiede al calciatore francese di stare vicino a Francesco che sta attraversando un periodo complicato, la foto ha davvero spopolato sul web.

Intanto, non sappiamo che cosa ne sia di Noemi. Il suo profilo Instagram che è privatissimo, è inaccessibile. Secondo indiscrezioni lanciate da autorevoli settimanali come Chi di Alfonso Signorini e dal portale Dagospia, Totti e Noemi Bocchi si frequenterebbero già da otto mesi.

Lei, che si sta separando dal Patron del Tivoli Terme Calcio, proprio come il pupone, ha una grande passione per il padel. Ancora nessuno scatto insieme dei due amanti. La bufera mediatica è ancora troppo forte per poterla affrontare e mentre Ilary scappa in Africa, Totti si nasconde dietro il silenzio.

I fan si aspettano che prima o poi, anche lui tornerà a riattivare il suo profilo Instagram e a parlare di questo evento drammatico della sua vita che ha sconvolto però un po’ tutti.