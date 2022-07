Farina, addio pesticidi e glifosato: la migliore senza tracce di veleni | La trovi a 1€

Al termine di questi il laboratorio indipendente ha fornita la valutazione di tutti e 9 i campioni seguendo i parametri a seguire:

Grado di umidità – la cui entità deriva dalle condizioni di stoccaggio, ma anche dalla quantità di acqua che si utilizza per il lavaggio e il trattamento del cereale durante la macinazione.

In caso di eccessiva umidità, la farina può risultare negativa per le condizioni di conservazione

Aspetto proteico – In base alle leggi, deve essere presente un quantitativo minimo che dipende dal grado di raffinazione della farina. Quanto più elevato è il grado di raffinatezza, altrettanto minore è il contenuto richiesto dalla legge.



In questo contesto è importante anche la qualità delle proteine, con particolare riferimento alla qualità del glutine, da cui dipendono alcune caratteristiche della farina.

Glutine secco: questo parametro è importante nei preparati a lunga fermentazione dal momento che consente di trattenere l’anidride carbonica prodotta durante la fermentazione.

Resistenza: peculiarità che esprime la capacità dell’impasto prodotto con questa farina di contrastare l’aria che si forma durante la lievitazione.

È un parametro fortemente connesso a quantità e qualità del glutine. Quanto più alta è la potenza di una farina, quanto più è indicata per gli impasti con un lungo tempo di fermentazione.

Test pratici in cucina per la farina

Il test in cucina si è avvalso della valutazione professionale di alcuni chef esperti.

Nell’attuare la prova pratica, sono state fatte 3 preparazioni: pizza in teglia diretta, pizza al piatto diretta, pizza in teglia

La pizza in teglia diretta lunga è una pizza ad alta idratazione con meno lievito e lunghi tempi di lievitazione.

Di ciascun prodotto è stato anche controllato che vi fosse riportato nell’etichetta non solo quelle indicazioni obbligatorie per legge, ma che fossero scritte quelle facoltative, come ad esempio il paese di provenienza della farina e le informazione circa la sua potenza.

Oltre ovviamente tutte le istruzioni per l’uso e la conservazione e i recapiti del produttore per eventuali reclami.

La classifica dei test sulla farina