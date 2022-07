“È incinta”, l’indiscrezione fa sognare i fan: cicogna ad Amici? La coppia più amata di tutte

Cicogna in arrivo ad Amici? Proprio lei sembra essere incinta. Arriva l’indiscrezione che fa gioire i fan come mai prima d’ora. Ecco chi potrebbe diventare presto mamma.

Liete notizie per i fan di Amici. Una amatissima coppia pronta ad allargare la famiglia! Si mormora che lei sia in dolce attesa. Ecco per chi potrebbe arrivare la cicogna.

Amici, bebè in arrivo per una amatissima coppia del talent?

La scuola della moglie di Maurizio Costanzo accoglie giovani talenti ogni anno. Grazie ai professori che da sempre affiancano la regina di Mediaset, Maria De Filippi, gli alunni possono carpire i segreti più nascosti del mondo dell’arte, farne tesoro e sfruttarli per riuscire nei loro intenti.

L’accademia più ambita d’Italia non è però soltanto una scuola in cui imparare e studiare ma è anche una palestra di vita in cui sperimentare e conoscere se stessi ed emozioni mai provate prima.

Oltre al talento, nell’accademia più famosa d’Italia si coltivano anche i sentimenti. A proposito di amore e emozioni, sapete chi potrebbe essere incinta? Spunta un’indiscrezione che lascia tutti senza parole. Proprio lei potrebbe presto diventare mamma. Ecco chi è pronta ad allargare la famiglia. I fan sono al settimo cielo, nessuno se lo sarebbe aspettato da loro così presto.

Chi è la coppia del talent pronta ad allargare la famiglia

Si dice che una amatissima cantante dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi sia in dolce attesa. Stiamo parlando della bravissima e talentuosa Sissi. La ragazza, che nella scuola si è fatta conoscere per la sua voce profonda e ammaliante, potrebbe diventare presto mamma. Proprio nell’accademia più famosa d’Italia ha conosciuto l’amore: oggi fa coppia fissa con il ballerino Dario Schirone.

Nelle scorse ore è iniziata a circolare voce che la bella cantante sia incinta. Come è venuta fuori questa indiscrezione? In realtà si tratta di gossip di corridoio, rumors nati sui social dopo aver visto Sissi durante un esibizione a Subasio music Club.

La giovane ha attirato l’attenzione per via del suo outfit. Nel video che è diventato virale, indossa un abito giallo molto aderente che mette in evidenza delle forme pronunciate. In particolare il vestito, mostra un pancino accennato che ha fatto pensare e gridare immediatamente alla gravidanza.

In realtà si tratta di una fake news, Sissi non è sicuramente incinta e se lo fosse lo avrebbe senza dubbio comunicato ai suoi fan. Semplicemente, come hanno sottolineato anche alcuni utenti sui social, l’abito che indossa è molto stretto e mette in risalto le sue forme morbide.

Insomma, per il momento nessuna gravidanza all’orizzonte per la bella cantante che sta vivendo un periodo d’oro. Dopo l’uscita dalla scuola di Amici, la sua carriera artistica procede a gonfie vele così come anche la sua vita sentimentale.

Innamorata più che mai di Dario, la loro relazione va alla grande. I due si vivono tantissimo e sperano di poter concretizzare presto il loro sogno di allargare la famiglia. Sissi, come ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, è rimasta sorpresa dall’atteggiamento di Dario:

“Non è cambiato molto rispetto a prima, adesso ovviamente siamo più liberi ma non è cambiato nulla tra di noi. Non mi aspettavo di provare delle cose così, dentro un contesto del genere. Però non potevo trattenermi. Lui è bravissimo e dolce”.

Insomma, anche se per il momento Sissi non è dolce attesa, la coppia potrebbe presto cambiare idea e lei e Dario, magari prima o poi faranno il lieto annuncio.