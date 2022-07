Cotone in frigo, dovresti farlo ogni sera prima di andare a coricarti: ti salvano la vita

Ecco perché dovreste mettere dei batuffoli di cotone in frigorifero. Nessuno si aspettava che questa soluzione potesse salvargli la vita.

Continuate a leggere per scoprire come mai i batuffoli di cotone sono così sottovalutati e perché dovreste invece metterli in frigorifero.

Cotone, perché dovresti lasciarlo in frigo

Se stai leggendo questo articolo, è perché hai a cuore l’igiene e l’ordine del tuo frigorifero. Ecco perché oggi ti sveliamo come mantenerlo al massimo della sua forma.

Pulire e riordinare il frigorifero è un primo passo perfetto per chiunque cerchi di mangiare in modo più sano, avere una casa più ordinata o iniziare uno stile di vita più organizzato o minimalista. Pulisci, organizza, rifornisci. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti in questo.

Inizia tirando fuori il cibo dal frigorifero e buttando via tutti gli oggetti che si sono rovinati e tutto ciò che li ha toccati. Tieni presente che gli alimenti che vanno bene e dovrebbero essere conservati in frigorifero possono essere lasciati fuori solo per un breve periodo.

Estrarre i ripiani, i cassetti e tutte le parti rimovibili e lavarli con acqua tiepida e sapone neutro. Lascia asciugare gli scomparti. Utilizzare acqua saponata e un panno per pulire il frigorifero. Assicurati di non lasciare angoli o cassetti dietro che non potresti rimuovere.

Continua a sciacquare con acqua pulita per rimuovere il sapone e termina asciugando il frigorifero con un panno.

Rimetti a posto tutti i pezzi che hai rimosso, pulisci e asciuga ogni elemento prima di rimontarlo. Quando si tratta di organizzazione, assicurati di sfruttare al meglio ciò che il tuo frigorifero ha da offrire.

Cerca di comprare frigoriferi di marchi che cercano di convertire la moderna tecnologia in soluzioni pratiche e di facile utilizzo, come cassetti per frutta e verdura, che mantengono le migliori condizioni per la loro conservazione, o uno speciale scomparto che preserva il valore nutritivo di pesce e carne.

Ricorda sempre che esistono contenitori riutilizzabili di diverse dimensioni, un modo sicuro, economico ed ecologico per mantenere gli alimenti in buone condizioni.

Un’altra soluzione incredibile che siamo sicuri che vi piacerà riguarda i batuffoli di cotone. Continuate a leggere per scoprire tutto!

Metti dei batuffoli di cotone nel frigo e guarda cosa succede

Non tutti lo sanno, ma esistono persone abituate a mettere dei batuffoli di cotone all’interno del frigorifero.

Lo fanno, immergendoli prima in un liquido che può essere un olio essenziale di mandorle o di vaniglia.

Lasciando riposare questi batuffoli nel frigo per alcune ore, il risultato è strabiliante. La combinazione di questi due prodotti, infatti, fa sì che il vostro frigorifero risulti il più profumato e fresco di sempre.

Ma non è tutto, lasciare dei batuffoli di cotone per tutta la sera nel vostro frigorifero, è importantissimo per proteggere la vostra salute. Infatti, il cattivo odore potrebbe essere dovuto alla presenza di alimenti ormai andati a male, agevolando così la comparsa di pericolosi batteri.

Il cotone, che assorbirà questi cattivi odori, vi aiuterà ad evitare questo grosso pericolo e far ritornare il vostro frigo profumato come una volta.

E voi conoscevate questa soluzione incredibile? Fatecelo sapere!