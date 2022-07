Uomini e Donne, addio alla storica dama del trono over: dolorosa perdita per Maria

By

Uomini e Donne, Maria De Filippi deve congedarsi per sempre da lei. Arriva la dolorosa perdita per la moglie di Maurizio Costanzo: addio alla dama più famosa del trono over di Canale 5.

I fan della trasmissione mariana hanno il cuore distrutto: addio alla dama storica e più amata del salotto dei sentimenti di Canale 5. Maria De Filippi perde un pilastro della trasmissione.

Batosta senza precedenti per i fan di Uomini e Donne

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 più seguito da sempre. Sono oltre 25 anni che queen Mary, così come è stata soprannominata dalla sua schiera di seguitori, tiene banco con il salotto dell’amore che a distanza di tempo dalla sua prima messa in onda, continua a riscuotere, oggi come allora, lo stesso successo.

Il pubblico è attirato dalle vicende sentimentali di dame e cavalieri che si presentano alla corte mariana per trovare l’amore della vita. Tra risate, lacrime e confessioni, i pomeriggi dei telespettatori di Canale 5 vengono allietati da tanto buonumore.

Nel corso di questi 25 anni, tantissimi sono i protagonisti che si sono seduti sulle sedioline bianche e sono entrati nel cuore del pubblico. Ancor più, da quando la De Filippi ha deciso di introdurre il trono over, ci sono dame e cavalieri che hanno occupato un posto speciale nelle vite degli italiani.

Proprio qualche ora fa, è arrivata una notizia che ha sconvolto tutti: Maria De Filippi costretta a congedarsi per sempre dalla famosissima dama del trono over. Se ne va così un pilastro fondamentale della trasmissione.

Addio alla dama storica del trono over: Maria è tristissima

Maria De Filippi costretta a rinunciare al pilastro fondamentale del suo programma? Arriva una indiscrezione che lascia tutti interdetti: Gemma Galgani sarebbe pronta a dire addio alla trasmissione che l’ha lanciata al successo.

A riportare questo scoop senza precedenti è il settimanale Mio che parla di un probabile addio da parte della dama torinese alla corte di Maria De Filippi. Sembra infatti che la famosa dama del trono più seguito d’Italia abbia accettato la proposta di Alfonso Signorini di diventare la prossima concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Già da un po’ di tempo il direttore di Chi corteggia la bella signora torinese e sembra che lei questa volta abbia accettato la proposta. Non ha trovato la felicità e l’amore nello studio di Canale 5 e quindi è pronta a mettersi in gioco in un contesto televisivo diverso.

Chissà, magari proprio nella casa più spiata d’Italia potrebbe arrivare il cavaliere della sua vita. Per il momento queste restano soltanto delle indiscrezioni. Gemma non ha confermato ancora la notizia e nemmeno il conduttore del reality più seguito di Mediaset.

Sicuramente, la presenza della Galgani sarebbe un colpo clamoroso per Alfonso Signorini che alzerebbe lo share della trasmissione fin dalla prima puntata. Gemma si è sempre detta pronta a sperimentare cose nuove e sicuramente accetterebbe di buon grado di prendere parte al reality di Cinecittà e mostrare al pubblico altri aspetti di lei che forse ancora oggi sono sconosciuti.

Dunque si aprono le porte del reality per la signora torinese? Se davvero dovesse abbandonare Uomini e Donne i fan sarebbero tristissimi. Lei è un pilastro fondamentale della trasmissione e il suo addio alla corte mariana sarebbe davvero un duro colpo per i telespettatori ma anche per la conduttrice. Sono più di 12 anni che la Galgani è seduta sulla sua sediolina bianca ma questa volta potrebbe decidere di alzarsi e varcare invece la porta rossa.