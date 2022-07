UeD, addio all’amatissimo cavaliere del trono over: costretti a salutarlo per l’ultima volta

Notizie del tutto inaspettate ed alquanto preoccupanti, proprio lui, l’amatissimo cavaliere del Trono over di UeD è stato costretto ad abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

Nelle ultime ore una notizia alquanto surreale ci ha lasciti tutti senza parole. Per chi non lo sapesse in questo ultimo periodo la produzione del programma, conduttrice compresa, è alla ricerca di riunire il cast per la prossima edizione del noto programma televisivo. Pare che attualmente appunto in molti siano ancora dubbiassi e per questo motivo infatti attualmente non si conoscono tuti i dettagli riguardanti le partecipazioni al dating show.

Negli ultimi anni abbiamo dato il benvenuto ad innumerevoli nuovi volti, i quali hanno deciso di intraprende un percorso del tutto nuovo facendo così parte, ufficialmente, del cast. Questo però non ha impedito ai grandi volti del programma di scendere nuovamente le scale presenti all’interno dello studio. D’altronde, il principale obbiettivo del programma è proprio quello di aiutare, chi lo desidera, a trovare finalmente l’amore della propria vita. Per quanto questo possa risultare incredibilmente complicato agli occhi del pubblico in realtà non è affatto così, ovviamente se si conosce la persona giusta.

Ci sono appunto innumerevoli coppie che ad oggi, dopo la partecipazione al dating show, hanno messo su famiglia dando alla luce perfino il frutto del loro amore. Pare però che questa opportunità, questa volta, non sia stata concessa ad uno dei volti più amati del Trono over. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto di chi.

Il famoso cavaliere del Trono over viene costretto ad abbandonare definitivamente UeD: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente, al momento tutta la produzione si ritrova particolarmente impegnata nel pensare al minimo dettaglio.

Vi sono perfino dei posti in più dal momento che alcuni dei noti membri non potrà più partecipare. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di lui, uno dei cavalieri più amati dal pubblico all’intento del Trono over del programma.

L’ormai famoso cavaliere ha coinvolto tutti i telespettatori con la sua mitica simpatia ed il suo esemplare umorismo. Prima ancora di prendere parte al cast, Luciano Giannelli si è presentato a C’è Posta Per Te in cerca di un amore perduto. È stata proprio la conduttrice a convincerlo a partecipare a Uomini e Donne. Attualmente però pare che il nonnino di tutti noi non sia più in grado di prendere parte alle riprese. Pare appunto che, purtroppo, le sue condizioni di salute non siano delle migliori e proprio per questo motivo non lo vedremo nella prossima edizione del programma.