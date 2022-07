Ragazza paralizzata a 28 anni: nei guai chiropratico

Ragazza di 28 anni paralizzata dopo aver eseguito un trattamento per un dolore al collo. Nei guai il chiropratico che ha eseguito la manovra.

Una ragazza di 28 anni originaria della Georgia, Stati Uniti, si è recata da un chiropratico il 16 Giugno per via di un dolore al collo che le procurava fastidio. Di certo non poteva immaginare che sarebbe accaduto dopo.

Dopo aver eseguito la classica visita con anamnesi annessa il chiropratico ha eseguito una manovra al collo. La situazione è precipitata immediatamente e sono stati allertati i medici. Hanno stabilizzato la ragazza che rischiava la vita e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale.

Ragazza paralizzata a 28 anni per una manovra al collo

La ragazza di 28 anni rimasta paralizzata protagonista di questa vicenda si chiama Caitlin Jensen. La giovane si è laureata a Maggio conseguendo un master chimica e biologia e sognava un futuro pieno di opportunità entusiasta.

Il 16 Giugno ha cominciato ad accusare un fastidio al collo e ha deciso di sottoporsi ad una visita.

Si è recata nello studio di un chiropratico che l’ha visitata e successivamente sottoposta ad una manipolazione al collo. Durante la manipolazione però qualcosa è andato storto e la ragazza si è sentita male.

Il chiropratico ha chiamato immediatamente i soccorsi che hanno appurato che Caitlin Jensen aveva un arresto cardiaco che ha poi scatenato un ictus. Le condizioni sono apparse subito gravi ma i medici sono riusciti a stabilizzarla per trasportarla in ospedale.

Non appena arrivata d’urgenza al Memorial Hospital di Savannah è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Questo perché dopo averla visitata i medici hanno scoperto che aveva 4 arterie recise. Questa ferita ha provocato l’arresto cardiaco, il successivo ictus oltre alla perdita del polso per 10 minuti circa.

La madre della ragazza 28 paralizzata ha dichiarato che tutti i medici che l’hanno visitata hanno dato per certo che la causa di questa tragedia sia stata la manipolazione del rachide cervicale.

Le condizioni di Caitlin oggi

La giovane ha subito un grave danno e oggi ha il corpo paralizzato per colpa della ferita inferta. Ha ripreso conoscenza e comunica con la madre muovendo le palpebre e le dita del piede sinistro.

Il resto del corpo è completamente paralizzato. I medici però, come riferito dalla madre, credono che potrà recuperare, almeno in parte, la mobilità. La sua famiglia ha istituito una pagina sui canali social, Go Fund Me, per avere aiuti che andranno a saldare spese mediche e riabilitazione.

In merito alle responsabilità del chiropratico sono in atto tutte le verifiche del caso per fare luce sull’accaduto. Da quanto riportato dalla famiglia della ragazza paralizzata a 28 anni non ci sono dubbi sulla sua responsabilità. Questo però è in corso di verifica e avremo sicuramente sviluppi a breve.