Principe Harry, altro che Meghan: il principe ha perso la testa per una famosissima italiana

Notizia sconvolgente e del tutto inaspettata, il famoso Principe Harry perde completamente e follemente la testa per una giovane italiana invaghendosi perdutamente di lei. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattuto di chi stiamo parlando.

In questo ultimo periodo sul suo conto sono iniziate a circolare innumerevoli chiacchiericci che lo vedono appunto come protagonista indiscusso in svariati ambiti. Ormai da tempo lui stesso ha disco di allontanarsi dalla sua stessa famiglia poiché considerata particolarmente negativa. Lui oggi vive una vita da Re lontano dalla corona, questo gli è possibile proprio grazie agli sforzi fatti negli anni e soprattutto all’amore che ha dedicato e nella determinazione utilizzata nel crearsi un nome tutto suo ed ovviamente una famiglia felice.

Questo però non lo allontanati ovviamente dai legami parentali anche se in diverse occasioni alcune testate giornalistiche hanno affermato un allontanamento perfino dal fratello. Questo però attualmente sembra ormai una storia appartenente solo al passato. Chi segue attentamente le vicende che accadono all’intento del Palazzo sa perfettamente che inizialmente, quando era ancora troppo piccolo per capire con fermezza ciò che aveva davanti, il Principe Harry ha attirato particolarmente l’attenzione dei media per via delle sue bravate.

Ad oggi però ricopre un ruolo molto importante ed è un’icona fondamentale per tutto il popolo. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e soprattutto di chi si tratta.

Il principe Harry e la cotta folle per la giovane italiana: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato lui attualmente si ritrova a ricoprire un ruolo estremamente fondamentale per il popolo e non solo. E ormai un padre ed ovviamente questo per lui rappresenta la gioia più grande.

Pare però che, prima ancora che la sua vita sentimentale potesse andare letteralmente a gonfie vele, il giovane Principe si invaghi di una giovane italiana. Ebbene sì, stiamo indubbiamente parlando della famosa Martina Stella, la quale però rimane molto discreta a riguardo.

All’epoca appunto pare che i due si frequentassero segretamente e che sia nata una vera e propria storia d’amore. Secondo quanto si vociferava al tempo il Principe era completamente e letteralmente innamorato di lei anche se non si è mai esposto più del dovuto. D’altro canto lei, anche se non ha mai confermato la loro vicinanza, non ha mai smentito e questo indubbiamente ha incrementato i sospetti. Attualmente i due vivono delle vite completamente separate, questo però non li costringe a dimenticare i bei vecchi tempi trascorsi insieme, sempre che questo sia realmente accaduto!