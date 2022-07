Michelle Hunziker, scoop: gli ha detto sì | Tutta Italia felicissima per loro due

By

Michelle Hunziker, arriva lo scoop clamoroso che fa brillare gli occhi dei fan dalla gioia: finalmente gli ha detto sì! Tutta Italia è felicissima per loro due. Che grande gioia arrivata così all’improvviso dopo poco tempo dall’addio a Trussardi.

Michelle Hunziker è pronta a legalizzare il suo sentimento: arriva la lieta notizia che lascia davvero interdetti. La conduttrice svizzera pronta ad andare all’altare. Vediamo tutti i dettagli.

Michelle Hunziker al settimo cielo

La conduttrice svizzera Michelle Hunziker torna ad essere protagonista del gossip. Se fino a qualche mese fa ha occupato le prime pagine delle copertine per via della sua separazione turbolenta e inattesa dall’ormai ex marito Tomaso Trussardi, ora ha lasciato il posto alla sua collega e amica di sempre, Ilary Blasi, che sta affrontando un periodo molto drammatico.

Solo qualche ora fa, la presentatrice dell’Isola dei Famosi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Michelle invece è al settimo cielo, la sua relazione con Giovanni Angiolini, medico ortopedico e volto noto del piccolo schermo (ex protagonista del Grande Fratello 14) procede invece a gonfie vele.

Arrivano, a tal proposito, delle novità succulente: la coppia Hunziker-Angiolini è pronta a legalizzare il loro amore. Matrimonio in arrivo in casa di Michelle? I fan sono al settimo cielo, che lieta notizia!

La conduttrice svizzera pronta alle nozze

Michelle Hunziker sarebbe pronta ad iniziare una nuova vita insieme a Giovanni Angiolini ma questa volta legalizzando il loro sentimento. Per la terza volta, la conduttrice svizzera potrebbe diventare nuovamente moglie.

A lanciare questo scoop clamoroso è il settimanale tedesco Promis Aktuell che parla dell’amore tra la Hunziker e Angiolini, esploso all’improvviso e che procede alla grande. I due sono stati beccati insieme in Sardegna, nella terra natale di lui e proprio sulla bella isola è accaduto qualcosa di straordinario: Giovanni Angiolini avrebbe fatto le presentazioni in famiglia.

Dopo solo quattro mesi da quando i due sono usciti allo scoperto, hanno deciso di accelerare il passo e di passare già alle conoscenze familiari. Michelle avrebbe conosciuto la mamma e la sorella di Giovanni e trascorso anche lieti momenti familiari con loro.

La coppia è stata paparazzata su un meraviglioso yacht extra lusso, i due non si perdono di vista un solo momento: sguardi complici e accattivanti, sono tenerissimi e fanno davvero pensare che tutti e due fanno sul serio. Michelle è pronta a ricominciare e a gettarsi a capofitto in un nuovo matrimonio.

Si mormora infatti che dopo le presentazioni in famiglia, potrebbe presto arrivare un matrimonio lampo e la risposta alla fatidica domanda la conosciamo tutti: la svizzera direbbe sicuramente sì al suo bello dottore.

Nozze in arrivo, dunque, in casa Hunziker? I due ormai hanno consolidato il loro rapporto e il matrimonio sarebbe il prossimo passo decisivo per suggellare questo amore che sembra essere davvero grandissimo. Torna il sereno nella vita della conduttrice più amata d’Italia.

Dopo l’addio a Tomaso Trussardi, Giovanni Angiolini è riuscito a riportare il sole nella sua vita. Michelle, che il sorriso non lo ha mai perso, ora però ha anche il cuore che scoppia di gioia. Per non parlare poi di Giovanni che pende completamente dalle sue labbra.

Lui è follemente innamorato e sarebbe davvero disposto a fare tutto per lei, persino una proposta di matrimonio dopo solo pochi mesi di frequentazione. I fan sono al settimo cielo e si augurano che presto Michelle e Giovanni annuncino il loro matrimonio.