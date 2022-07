Ilary Blasi, la sorella Melory spiffera tutto: il vero motivo dell’addio a Totti | Impensabile

In arrivo tutta la verità riguardo la triste separazione dell’amatissima coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. Proprio la sorelle della conduttrice, Melory, racconta tutto pubblicamente. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi giorni un altro putiferio mediatico si è nuovamente scatenato sulla famiglia Totti. Per chi non lo sapesse solo qualche mese fa sul loro conto sono iniziate a circolare innumerevoli voci riguardo una loro presunta separazione. Chiacchiericci però che non hanno ottenuto il risultato sperato dal momento che i di reti interessati, ovvero i protagonisti della vicenda, si sono chiaramente ribellati al chiacchiericcio smentendolo in tronco. L’ex calciatore ha tentato più volte di smentire il tutto, a far terminare il gossip nell’immediato però sono state proprio le parole della famosa conduttrice, la quale ha perfino accusato diverse testate di affermare il falso.

Pare però che almeno un briciolo di verità, nei vari racconti che abbiamo sentito fino ad oggi, c’era. I due appunto si sono sforzati molto nel tentativo di non far trapelare nulla riguardo alla loro situazione sentimentale ed ovviamente alle complicazioni riscontrate nell’ambito matrimoniale. D’altronde, loro stessi hanno ammesso di voler porre fine al putiferio mediatico solo per la sicurezza dei figli, poiché questi ultimi non erano ancora punti di affrontare una situazione del genere Pare però che per loro sia giunto il momento giusto. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa è successo e cosa effettivamente ha lasciato intendere la sorella della famosa conduttrice.

Melory racconta tutta la verità riguardo al separazione della sorella Ilay Blasi: ecco tutti i dettagli a riguardo

Chi segue attentamente queste dinamiche fin dagli esordi, conosce perfettamente l’inizio della loro storia d’amore. Entrambi appunto hanno sempre affermato di essersi conosciuti proprio grazie all’intervento di un amico. Non fraintendete, Totti ha sempre affermato di aver perso la testa per la conduttrice prima ancora che quest’ultima gli rivolgesse la parola.

Ebbene, proprio seguendo questo racconto vi è un dettaglio che lascia a bocca aperta. L’amico in questione, ovvero colui che ha fatto incontrare i due, ha deciso di rilasciare un’intervista a Il Messaggero, dove afferma: “Si sono presi del tempo per organizzare tutto, per sistemare le cose anche dal punto di vista economico.”. Ebbene, questo suo pensiero è stato poi riportato sulle Instagram Story di Deianira Marzano, la quale ha deciso di evidenziare il commento della sorella della Blasi.

Melory appunto ha commentato, riferendosi a Alex Nuccetelli: “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”. Questo commento ovviamente ha lasciato molti dubbi, le intenzioni della sorella della conduttrice sembrano essere semplicemente sane, voleva appunto difendere Ilary. Bisogna però ammettere che tutta questa situazione appare molto sospetta.