Sono passate poche ore da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione. Un triste comunicato che ha scatenato molta delusione da parte di milioni di fan. Ma sapete quanto lui dovrà dare di risarcimento? La cifra è assurda.

La loro storia ci ha fatto sognare ed emozionare, ma soprattutto ci ha fatto credere nell’amore vero. Proprio per questo, nessuno si sarebbe mai aspettato della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo 17 anni di matrimonio e tre bellissimi figli, Cristian, Chanel e Isabel, si sono lasciati per sempre.

Il loro amore coronato il 19 Giugno del 2005, in diretta Tv, ma l’11 Luglio 2022 il loro addio, attraverso un comunicato, ha spezzato il cuore a milioni di fan. Il web è stato inondato da milioni di video e foto ricordo sulla loro storia d’amore, ma non tutti hanno pensato alle loro vite future, fatto da avvocati e accordi economici.

Il patrimonio di entrambi è senza dubbio stellare, ma quanto prenderà Ilary Blasi di mantenimento? Non ci crederete mai, la cifra che dovrà sborsare Francesco Totti è davvero assurda: scopriamo di più.

Il patrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi

Come ben saprete, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno un patrimonio davvero stellare, ma a quanto ammonta per la precisione? Scopriamolo insieme. Iniziamo dall’ex capitano della Roma, che avrebbe anche giocato con la maglia giallo rossa per cifre bassissime pur di restare nella sua squadra del cuore.

Ovviamente non è stato così, la sua carriera calcistica lo ha portato a guadagnare non poco, infatti, oggi ha un assurdo patrimonio che equivale a 84 milioni di euro netti. Lui è anche proprietario di ben due società e diverse proprietà.

Purtroppo, fare gli stessi conti con la sua ormai ex moglie è più complicato. Ma grazie ad alcune ricerche sul web, sappiamo che per aver condotto il Grande Fratello Vip, ha guadagnato 650mila euro ad edizione, invece, per l’Isola dei Famosi ha portato a casa quasi 1 milione di euro.

Inoltre, ha quote in due società e gli ultimi bilanci rivelano un patrimonio netto di 767 mila euro in totale. Ma sapete quanto dovrà sborsare l’ex capitano della Roma? Non ci crederete mai.

Ilary Blasi, quanto prenderà di mantenimento? La cifra

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati e ora dovranno fare i conti con il mantenimento. Secondo la legge, l’assegno divorzile è concesso solo se il coniuge richiedente dimostra di non poter mantenersi economicamente.

Insomma, non è il caso di Ilary Blasi, ma potrà comunque riceverlo e la cifra potrebbe essere davvero alta. Inoltre, si vocifera che la conduttrice rimarrà a vivere nella villa al Torrino con i figli.