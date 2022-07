Gemma Galgani, conoscete la sorella? Ecco Silvana, è la sua fotocopia | FOTO

Gemma Galgani, il volto più amato e noto di Uomini e Donne. E’ la dama più discussa del parterre femminile del dating show di Canale 5. Tutti la conosciamo, ma avete mai visto sua sorella? Non ci credete mai, ma si somigliano tantissimo: vediamola.

Gemma Galgani, non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera come anche la sua vita sentimentale la conosciamo molto bene. A Uomini e Donne abbiamo scoperto proprio tutto su di lei. I suoi lati migliori, ma anche quelli peggiori. Ma non esiste puntata in cui non vediamo i duri scontri tra la dama torinese e l’opinionista Tina Cipollari.

Le loro furiose litigate finiscono al centro dell’attenzione e anche nel mirino delle polemiche, infatti, il pubblico si divide continuamente. Alcuni danno ragione a Gemma e altri alla sua acerrima nemica. La Galgani è la dama più discussa del parterre di Uomini e Donne, ma ha anche tantissimi fan.

Ma sapete chi è la sua fan numero uno? E’ proprio sua sorella. Si chiama Silvana e le due sono legatissime. Siete curiosi di conoscerla? Non ci crederete mai, sono identiche: scopriamo di più.

Chi è Silvana Galgani? Tutto sulla sorella di Gemma

Come abbiamo detto, di Gemma Galgani sappiamo quasi tutto. La è nata il 19 gennaio 1950 a Torino, città dove ancora vive e lavora. Ha due sorelle, una più grande e una più piccola. Quest’ultima si chiama Silvana e ha sette anni meno di lei.

Nel corso di un’intervista, la donna si è presentata come l’opposto di sua sorella Gemma, infatti, è una persona molto timida ed introversa. Invece, Silvana, ha descritto la dama del trono over come “bellissima e ribelle”.

Dalle foto che circolano in rete, possiamo notare la clamorosa somiglianza tra le due, sono proprio identiche. Inoltre, sono molto legate, malgrado abbiano due caratteri diversi.

Silvana ha raccontato che all’inizio del percorso di Uomini e Donne di sua sorella, registrava le puntate per vederla. Ma negli ultimi anni, ha smesso di farlo. Il motivo sarebbe proprio per l’opinionista. Addirittura, durante un’intervista, ha detto la sua sulla Cipollari: scopriamo cosa ha rivelato.

Silvana Galgani contro Tina Cipollari

In una chiacchierata con il magazine di Uomini e Donne, Silvana ha rivelato di essere molto infastidita dagli interventi dell’opinionista che usa con sua sorella:

“Usa termini troppo aggressivi con lei, a volte vorrei alzare il telefono e dirgliene quattro, anzi otto. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose – forse qualche volta anche giuste – ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce”.

Silvana, però ha anche ammesso gli sbagli che Gemma commette continuamente , ad esempio, il suo modo di buttarsi a capofitto nelle conoscenze. Secondo lei, non dovrebbe correre, anzi dovrebbe frenarsi e ragionare.