Fiocco azzurro a UeD, famosissima dama in dolce attesa: neanche Maria se l’aspettava

Splendida notizia dal trono di UeD, proprio lei comincia la spedita notizia pubblicamente. La dolce attesa del fiocco azzurro commuove Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Anche questa volta il noto programma televisivo condotto dalla famigerata presentatrice Maria De Filippi sorprende tutti con una notizia a dir poco sorprendente. Come ben saprete tutti coloro che decidono di intraprendere un percorso all’interno del programma lo fanno con un unico scopo in testa, ovvero con l’intento di inseguire il proprio sogno e trovare finalmente l’amore della propria vita con cui crearsi una famiglia. Purtroppo però per alcuni dei membri del cast questo non è ancora accaduto ed il loro sogno dovrà attendere ancora prima di realizzarsi definitivamente.

Per altri membri invece la favola sta prendendo vita. Nella scorsa edizione del programma abbiamo dato il benvenuto a nuovissimi giovani volti, i quali hanno attirato incredibilmente l’attenzione del pubblico per via del loro carattere sorprendente. Alcuni di questi hanno trovato prontamente la persona giusta, altri invece hanno impiegato molto più tempo per terminare l’infinita ricerca. Questo però non li ha affatto demoralizzato, oggi appunto siamo qui per comunicavi una splendida notizia che vi lascerà senza fiato. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto di chi.

Proprio lei del trono sorprende tutti, il fiocco azzurro dopo la dolce attesa commuove tutti i fan di UeD: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato, alcuni membri del cast riescono nel proprio intento, altri invece sono perfino costretti ad abbandonare la strada intrapresa per via di innumerevoli motivi. Questo però non significa affatto accantonare il sogno di div dentare genitore, anzi. Oggi appunto vi parliamo di una tronista incredibilmente famosa che in realtà non ha trovato l’amore della sua vita all’intento dello studio del programma. Stiamo parlando appunto di Rossella Intellicato, la quale si è completamente invaghita di Giovanni Ferrero.

L’amore che i due hanno viziato a provare li ha resi genitori già in passato, i due appunto hanno dato il benvenuto al loro primo figlio circa qualche anno fa. Solo poche ore fa però la donna ha deciso di comunicare un’altra splendida notizia. La loro dolce attesa è ormai finita, hanno appunto dato il benvenuto al loro secondogenito: Leonardo Falco Maria. Quest’ultimo ha ricevuto un nome particolare dal momento che lo lega incredibilmente al fratello, dal momento che proprio Rossella tiene particolarmente a questo nome. Adesso, la loro famiglia, si può finalmente considerare al completo. Non ci resta quindi che farli un grosso augurio.