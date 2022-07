Buscate: incedente fra un’auto e uno scooter, 28enne in ospedale

Poco dopo le 8 di questa mattina, a Buscate si è verificato un violento incidente che ha coinvolto uno scooter e un’auto.

Il ragazzo e bordo dello scooter è stato trasportato in codice verde in ospedale e sembra si riprenderà presto.

Incidente a Buscate

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze nell’incidente in Via Europa, a Buscate, che questa mattina ha coinvolto un 28enne che guidava uno scooter e una donna alla guida di un’auto.

Nella vettura era presente anche un bambino che non ha riportato lesioni, infatti per lui e la donna non è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’incidente a Buscate, nel milanese è ancora in fase di accertamento per quanto riguarda le cause del violento impatto.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate e della Croce Rossa di Busto Arsizio, che hanno effettuato le prime cure sul posto per poi constatare che le condizioni delle persone coinvolte non erano troppo gravi.

Solo il 28enne è stato portato in ospedale in codice verde, gli altri stanno bene e non ci sono altri veicoli o persone coinvolte.

Anche i Vigili del Fuoco hanno partecipato alle operazioni di messa in sicurezza della zona, chiudendo temporaneamente il tratto di Via Europa interessato dal sinistro, lasciando una sola carreggiata per la circolazione.

Gli altri incidenti della mattinata

Già prima di questo impatto, le strade dell’Alto Milanese erano state interessate da un incidente a Busto Garolfo e uno a Nerviano.

In pochi minuti, un’auto e una moto hanno avuto uno scontro a Busto Garolfo mentre a Nerviano, un incidente ha coinvolto un ciclista.

Il primo incidente si è verificato in Via Parabiago, dove per cause ancora da accertare, intorno alle 7.30 una vettura e una vespa d’epoca si sono scontrate e il risultato è stato un 39enne ferito e trasportato in codice giallo in ospedale.

Pochi minuti dopo, un episodio analogo ha coinvolto un’auto e un ciclista 61 enne, trasportato anche lui in codice giallo nello stesso ospedale a Legnano.

Diversi incidenti tutti nelle strade delle periferie di Milano dunque ma per fortuna in questo caso, dove c’era anche un bambino di mezzo, non c’è stato alcun ferito grave.

I Carabinieri continuano comunque le indagini per capire cosa possa aver provocato l’incidente, quindi si stanno interrogando i coinvolti ma si cercano anche eventuali testimoni o filmati di videocamere di sorveglianza della zona che possano aver ripreso i momenti prima dell’impatto.