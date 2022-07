Anna Moroni, non ha bisogno di presentazioni. Una delle cuoche della televisione italiana più amate di sempre. Apprezzatissima dal pubblico per la sua simpatia e spontaneità. Ma sapete chi è sua figlia? Nessuno ci ha mai fatto caso: scopriamo di più.

Lei è una cuoca di grande successo che nel corso degli anni si è fatta amare tantissimo da milioni di telespettatori. Ha lavorato per tantissimo tempo al fianco della nota conduttrice, Antonella Clerici, nello storico programma La prova del cuoco. Negli ultimi mesi invece è stata super apprezzata nella nuova trasmissione, E‘ sempre mezzogiorno.

Ma non tutti conoscono la vita privata di Anna. La cuoca ha avuto tre figli, una di loro la conosciamo molto bene. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Non ci crederete mai, rimarrete a bocca aperta: scopriamo di più e conosciamola meglio.

La vita privata di Anna Moroni: tutti i dettagli

Classe 1939, nata a Roma il 27 febbraio. Anna Urbani Moroni è uno dei volti più amati della televisione italiana. Ha conseguito un diploma in ragioneria e successivamente ha lavorato come interprete presso l’ambasciata australiana a Roma.

Malgrado amasse il lavoro che svolgeva, la cucina è sempre stata una delle sue più grandi passioni, infatti, nel 2003 fino al 2018, ha lavorato nel programma televisivo “La prova del Cuoco” al fianco di Antonella Clerici. Ha anche pubblicato diversi libri di ricette che hanno ottenuto un grande successo.

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è sposata con Tonino. Ancora oggi i due sono innamoratissimi. Dal loro amore sono nati ben tre figli: Paola, Fabrizio e Alessandro. La sua primogenita la conosciamo molto bene: conosciamola.

Tutto su Paola, la figlia di Anna Moroni: carriera e vita privata

La primogenita di Anna e Tonino Moroni, si chiama Paola e ha 50 anni. Lei ha deciso di seguire le orme di sua madre, infatti, anche lei è una cuoca di successo. Come avrete già capito, una delle sue più grandi passioni è proprio la cucina.

Le due sono molto legate, hanno un rapporto bellissimo, anche se i litigi tra madre e figlia non mancano mai. Soprattutto quando cucinano insieme, non vanno molto d’accordo, ma i loro piatti sono sempre deliziosi. Una curiosità divertente è che Anna chiama spesso la figlia Paoletta, malgrado l’età adulta della donna.

Paola l’abbiamo vista durante una puntata a La Prova del Cuoco per la preparazione di una creme caramel. Ha dimostrato di essere davvero brava in cucina, proprio come sua madre. Purtroppo, riguardo la vita privata della figlia di Anna non abbiamo informazioni, dato che ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.