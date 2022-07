“Mamma mia quant’è bello”, Serena Bortone in vacanza con lui: lo mostra a tutti | FOTO

Serena Bortone si mostra in dolce compagnia: è in vacanza insieme a lui. Ormai non si nasconde più, la foto fa il giro del web. I fan sono emozionati per lei, arrivano tanti commenti di congratulazioni per la famosa conduttrice Rai.

Serena Bortone lascia tutti senza parole. La presentatrice di “Oggi è un altro giorno” si mostra insieme a lui. Ecco chi ha ‘rapito’ il suo cuore. Tanti i commenti di approvazione per la bella bionda.

Serena Bortone sorprende sui social

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo possiamo sicuramente menzionare Serena Bortone. La famosa star di “Oggi è un altro giorno”, ha ottenuto una grande popolarità con la trasmissione Rai che l’ha vista come primadonna. Per un lungo anno televisivo ha tenuto compagnia ai telespettatori con storie di attualità, cronaca e spettacolo.

Con la sua ironia, simpatia e buon umore, Serena ha conquistato il cuore di tutti. La sua semplicità e genuinità sono alcune delle caratteristiche predominanti che hanno fatto sì che la presentatrice entrasse in punta di piedi nelle vite degli italiani rallegrando i loro pomeriggi in un periodo storico particolarmente difficile per tutti.

Ora che la sua trasmissione è in pausa per l’estate, Serena Bortone si sta concedendo il meritatissimo relax. Dopo un tour nelle principali regioni italiane, da qualche giorno è volata all’estero e in un clima di serenità e relax totale, si è finalmente mostrata in dolce compagnia. Ecco il lui che ha ‘conquistato’ il suo cuore. I social sono al settimo cielo per lei, che gioia immensa!

Chi è l’uomo che ha conquistato il cuore della presentatrice

Serena Bortone al settimo cielo. La presentatrice di “Oggi è un altro giorno” non si nasconde più e sui social mostra tutta la sua gioia: è in dolce compagnia di un uomo! Chi è colui che ha ‘rapito’ il suo cuore?

Come sapranno i ben informati, la famosa presentatrice Rai si trova al momento in Turchia, più precisamente a Istanbul per godersi qualche giorno di meritato relax. La Bortone è nella città del famoso attore turco Can Yaman che da qualche tempo si è trasferito in Italia per seguire più da vicino i suoi nuovi e futuri progetti professionali. Prossimamente debutterà sulle reti Mediaset con la fiction Viola come il mare.

Mentre Can Yaman si trova in Italia, Serena Bortone è volata in Turchia e proprio nella città del famoso attore, tra i più amati di Italia, si è lasciata immortalare in compagnia di un uomo davvero affascinante.

Nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, la Bortone ha pubblicato una foto che la ritrae in un noto ristorante turco in compagnia di un giovane bellissimo. Questa la didascalia:

“La rinomata ospitalità turca”.

Che cosa ci fa la Bortone in compagnia di questo affascinante turco? Si tratta di un amico o di un fan e ammiratore della presentatrice Rai? La ‘coppia’ ha spopolato sul web e la Bortone ha ricevuto tantissimi commenti positivi per lo scatto pubblicato.

Tra chi commenta di adorare la Turchia che da sempre è un posto ospitale e chi le augura di trovare presto l’amore, Serena Bortone ha fatto il carico di positive vibes. La conduttrice si sta divertendo e sta condividendo le sue vacanze con i suoi tantissimi seguitori. Per lei è arrivato il momento di staccare un po’ la spina prima di riprendere un altro lungo ed entusiasmante anno lavorativo.