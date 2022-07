Ilary Blasi, ora è ricca ma prima prendeva 800 euro al mese: faceva proprio questo nella vita

Ilary Blasi, fa parte di uno dei volti più noti e amati del panorama televisivo italiano. Oggi lei è una conduttrice di successo molto amata, ma sapete cosa faceva nella vita prima di diventare famosa? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Ilary Blasi è una showgirl, conduttrice ed ex ballerina italiana. Sin da piccola ha sempre sognato di lavorare in televisione. Nei primi anni 2000 ha esordito in televisione e dopo pochi anni è finita al centro dell’attenzione per via della sua vita privata.

Oggi è una conduttrice di successo, amatissima da tutti. Ha alle spalle una carriera costellata da grandi soddisfazioni, infatti, prima di diventare famosa ha lavorato in un altro settore. Non ci crederete mai, sapete cosa faceva nella vita da giovanissima? Scopriamo di più.

Ilary Blasi, tutto sulla sua carriera e vita privata

Ilary Blasi, da tantissimi anni è uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Lei è una showgirl, conduttrice ed ex ballerina italiana. La sua carriera in televisione è iniziata nel 2001, come letterina nello storico qui game, Passaparola.

Per un breve periodo ha lavorato come modella. Negli ultimi anni, Ilary Blasi ha condotto numerose trasmissioni televisive molto importanti, tra cui Le Iene e il Grande Fratello Vip. In particolare, nel 2021 e 2022 è stata al timone della 15esima e 16esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma anche la cronaca rosa non l’ha mai lasciata in pace.

Nel 2005 ha sposato Francesco Totti. Dal loro amore sono venuti al mondo tre figli: Christian, Chanel ed Isabel. Una storia super chiacchierata, soprattutto di recente.

Nelle scorse ore, i due hanno annunciato la loro separazione attraverso un comunicato ufficiale. Ma lo sapete che prima di diventare famosa faceva un altro lavoro? Non ci crederete mai.

Ilary Blasi prima di diventare famosa: ecco cosa faceva

Classe 1981, nata a Roma, nata dall’amore tra Daniela e Roberto Blasi. Non tutti sanno che Ilary ha esordito in televisione molti anni prima, per la precisione aveva 3 anni. Lei con la sua famiglia è apparsa nello spot dell’Olio Cuore, accanto all’attrice Mariangela Melato. Dopo questa apparizione, una nota agenzia l’ha notata e Ilary ha subito iniziato a lavorare per uno spot di panettoni.

Ma non solo, fu scelta per tantissime campagne pubblicitarie a marchi molto importanti come: Renault, Fiat, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Season. E’ partita da zero e oggi è una delle regine della televisione. E’ diventata una donna di successo che ha avuto tantissime soddisfazioni.

Anche se ultimamente non sta affrontando un bel periodo a causa della separazione con suo marito, Francesco Totti. La loro rottura ha fatto molto scalpore e tantissime persone non hanno potuto non dimostrare il loro dispiacere.