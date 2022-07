Due bimbi in arrivo a casa Windsor, finalmente allargano la famiglia: di nuovo genitori

By

Liete notizie per la Royal Family: due bimbi in arrivo a casa Windsor! Finalmente loro decidono di allargare la famiglia: il sogno della maternità si avvera di nuovo. Grande gioia a corte.

Bimbi in arrivo a casa Windsor, loro decidono di riprovarci e allargare la famiglia. Ecco chi sta per diventare nuovamente genitore. Che grande gioia per la nazione! I sudditi sono al settimo cielo!

Liete notizie a casa Windsor

La famiglia Windsor di nuovo protagonista dei gossip e dei pettegolezzi. Presto, due nuovi componenti, potrebbero entrare a far parte della Royal Family. Proprio loro sono pronti a diventare genitori. Che splendida news!

Sono settimane che il clan elisabettiano è al centro dell’attenzione mediatica per scandali e pettegolezzi reali che hanno travolto i componenti principali di questa famosa e storica dinastia.

Tra i problemi che sta dando il duca Andrea di York che con le sue accuse di molestie ha gettato infamia e vergogna sulla casata dei Windsor, e Carlo e Camilla che sarebbero in crisi profonda proprio a un passo dal diventare rispettivamente re e regina consorte d’Inghilterra, finalmente splende il sereno sul cielo di Londra.

Arriva la cicogna nella Royal Family, loro sono pronti a vivere nuovamente questa esperienza da genitori e in un momento così delicato per la monarchia questa è la notizia che i sudditi volevano sentirsi annunciare.

Bimbi in arrivo nella Royal Family

La Royal Family si allarga, proprio loro presto potrebbero diventare nuovamente genitori. Si mormora che ben due bebè saranno prossimamente in arrivo nella casa reale inglese: sia Meghan che Kate sarebbero infatti in dolce attesa.

Alcuni tabloid nazionali e internazionali hanno lanciato questo scoop che, se dovesse essere confermato, renderebbe il cuore dei sudditi davvero gioioso. La duchessa di Cambridge è stata vista a Wimbledon in compagnia di George e del marito William, con un abito che metteva in risalto un pancino che sembrava più pronunciato del solito.

Oltreoceano, anche Meghan fa parlare di sé. La duchessa in occasione dell’Indipendence Day, il giorno dell’indipendenza che si è celebrato il 4 luglio negli Stati Uniti d’America, era in compagnia di Harry e di Archie per assistere alla parata di Jackson Hole. La duchessa del Sussex si è mostrata con un outfit semplice che lasciava intravedere però delle forme un po’ più morbide e abbondanti del solito.

Che siano davvero incinte entrambe? Se così fosse, sarebbe davvero un lieto evento per la Royal Family che in questi mesi si sta ritrovando ad affrontare non poche problematiche. Si mormora, tra i corridoi di Buckingham Palace, che la Regina Elisabetta sia prossima al ‘pensionamento’.

Queen Elizabeth vorrebbe abdicare e far salire fin da subito sul trono Carlo e la consorte Camilla. Si chiuderebbe così un’era, quella Elisabettiana, tra le più longeve e memorabili della storia delle nazioni.

In un clima di tensione e innovazione, l’arrivo di altri due royal babies sarebbe davvero una benedizione. I sudditi sono al settimo cielo, tutti aspettano che le due duchesse, magari in maniera congiunta, comunichino la lieta notizia.

Kate, sicuramente ha intenzione di allargare la famiglia. In più interviste ha dichiarato di desiderare un altro figlio. Anche Meghan non ha intenzione di fermarsi: dopo Archie e Lilibet vorrebbe dare un altro fratellino o un’altra sorellina ai suoi pargoletti. Insomma, la cicogna potrebbe presto allietare la corte inglese e la Regina Elisabetta non vede l’ora: la famiglia numerosa è il suo tesoro più grande.