Dramma a corte, il principino finisce sotto i ferri: operato d’urgenza | Che sciagura

Dramma alla corte inglese: il principino operato d’urgenza. Che sciagura per la Royal Family! Proprio lui costretto ad andare sotto i ferri, un nuovo problema si presenta per una delle famiglie più chiacchierate del Royal world.

Ansia e preoccupazione per uno dei componenti più amati della casa reale: il principino deve essere operato d’urgenza, proprio lui finisce sotto i ferri. Che cosa sta accadendo nella Royal Family? I sudditi temono per la salute del piccolo.

Dramma alla corte inglese

Sono giorni complicati, questi, per la Royal Family. I protagonisti principali di una delle monarchie più importanti del mondo sono sempre nell’occhio del ciclone, sia per la loro vita privata che per gli scandali che continuano ad animare le loro vite e a rendere curiosi più che mai non soltanto i sudditi della nazione inglese ma tutto il mondo.

La Regina Elisabetta, ultimamente, sta combattendo con problemi di mobilità che non le consentono più di condurre una vita normale come faceva fino a qualche anno fa. In molti credono che presto arriverà l’annuncio della sua abdicazione: in questo caso, Carlo e Camilla saliranno al potere diventando ufficialmente re e regina consorte di Inghilterra.

Tuttavia a preoccupare il popolo inglese è un altro dramma che si è presentato a corte: lui, l’amatissimo principino, costretto ad andare sotto i ferri. Operato d’urgenza per quale ragione? Scopriamolo.

Il principino costretto ad operarsi

C’è ansia e preoccupazione nella Royal Family, un nuovo dramma sconvolge la corte inglese: il principino costretto ad andare sotto i ferri e ad essere operato d’urgenza. Stiamo parlando di George di Cambridge.

Il primogenito di William e Kate sta preoccupando non poco i suoi genitori. Sapete che cosa ha il futuro erede al trono d’Inghilterra? Purtroppo soffre di strabismo, più precisamente di una forma lieve di esotropia.

L’esotropia infantile comporta una deviazione, nel caso del Principe George molto leggera, degli occhi verso l’interno. I duchi di Cambridge sono preoccupati. Si tratta purtroppo di un problema congenito che riguarda anche altri membri della Royal Family, persino il principino Louis, l’ultimogenito dei Cambridge avrebbe lo stesso problema e si mormora che anche Archie, il primogenito di Meghan e Harry soffrirebbe di una lieve forma di strabismo infantile.

I genitori di George sono sconvolti, il piccolo potrebbe avere ereditato anche un altro problema tipico della famiglia dei Middleton, la depressione. Il fratello dell’adorata Kate, James Middleton, ha combattuto per anni contro questo male che ha rovinato la sua vita.

Oggi, grazie alle cure e all’amore della moglie, è riuscito a riprendersi e ad affrontare la vita in un’ottica diversa. Anche il principe George è stato visto spesso, raccontano fonti vicine alla Royal Family, stare da solo per tante ore senza rivolgere la parola a nessun componente della famiglia.

I duchi sono angosciati, temono che il suo strabismo possa essere causa del suo carattere introverso e della sua emotività. Il problema delle esotropia potrebbe però essere risolto. In quale modo? Attraverso una operazione molto delicata che consente di allineare gli assi visivi risistemando i muscoli che si occupano del controllo oculare.

Si tratta di un intervento delicato che il principino George tra qualche anno potrebbe dover affrontare. Per il momento, i genitori lo monitorano costantemente e tengono sotto controllo i suoi occhi con visite frequenti per evitare che il problema possa peggiorare ancora di più. C’è dunque grande preoccupazione a corte. l duchi di Cambridge non riescono a trovare un momento di pace.