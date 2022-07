“Controllate il conto”, Postepay azzerate: se non lo fai ti lasciano senza 1 euro

“Controllate il conto”: le carte Postepay sono state prese di mira dai truffatori e a tantissimi utenti sono stati prosciugati i conti.

Da giorni e giorni circola una voce che è in atto una truffa a danno dei titolari delle Postepay per rubare i soldi. Con il progredire della tecnologia e con l’utilizzo quotidiano dei cellulari e degli smartphone, ha preso piede la truffa volta a sottrarre i soldi ai possessori di carte e di ogni altro mezzo di trasmissione.

Ad essere presi di mira sono i correntisti degli istituti di credito e delle Poste Italiane, che stanno ricevendo un messaggio che notifica il blocco del conto avente ad oggetto le funzionalità della Postepay. Si tratta di un tentativo di phishing che sta cercando di frodare sempre più utenti.

Carta Postepay: come riconoscere la truffa?

La carta Postepay è tra gli strumenti di pagamento più utilizzati nel nostro paese e, proprio per questo, è utilizzata per truffare gli utenti. La carta Postepay si presta meglio di altre card al furto dei dati sensibili. La truffa più diffusa è quella tramite e-mail: la principale finalità è indurre la vittima a cliccare su un link presente nell’email che rimanda ad una copia del sito di Poste Italiane.

In realtà, l’email non è stata inviata da Poste Italiane S.p.A, ma da un’organizzazione fraudolenta. L’obiettivo di questa operazione truffaldina è quella di entrare in possesso delle credenziali di accesso al sito istituzionale di Poste, del codice PIN e del numero di carta. Una volta ottenuti questi dati, i truffatori possono utilizzarli per accedere al conto della carta Postepay Evolution o per svuotare il credito della prepagata.

Postepay: ecco il messaggio che sta truffando i titolari della carta

Gli utenti e i titolari della carta Postepay stanno ricevendo il seguente messaggio, il quale afferma che il conto è bloccato:

“Gentile cliente (nome e cognome), Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate. Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking. Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa. Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni. PROCEDI Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente. Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!”.

Sono tantissimi coloro che sono finiti in manette, perché colti in fragranza di reato, ma il raggiro continua. Il messaggio di phishing afferma che il conto è stato bloccato e per poterlo riabilitare è necessario aprire un link ed inserire i dati della carta.

Truffa Postepay: cosa fare per proteggersi dai raggiri?

È bene ricordare ancora una volta che Poste Italiane non invia alcun messaggio tramite email e, soprattutto, non vengono richiesti dati sensibili. Il nostro consiglio è quello di NON CLICCARE su alcun link e NON inserire dati personali e sensibili che vengono trasmessi ai truffatori.