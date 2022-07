Cicogna a Buckingham Palace, la Middleton di nuovo mamma: sudditi pazzi di gioia

In arrivo una splendida notizia per tutta la famiglia Reale, spunta la cicogna a Buckingham Palace. La famosa Middleton è nuovamente incinta, la notizia lascia tutti senza parole. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete ogni notizia, per quanto piccola sia, prima di trapelare da palazzo deve essere attentamente scanzonata dai diretti interessati, ovvero i membri delle famiglia. Per chi non lo sapesse appunto in questo ultimo periodo, le notizie trapelate senza il consenso dei membri effettivi della famiglia Reale hanno suscitato un putiferio mediatico inimmaginabile. Vi basta pensare appunto agli scoop che interessano principalmente i nipoti della Regina Elisabetta, la quale tiene moltissimo al pensiero che i sudditi nutrono nei confronti della corona.

Questa volta però non siamo qui per raccontarvi qualche scoop sconvolgente legato principalmente alla negatività ma bensì stiamo per comunicarvi una splendida notizia che vi lascerà letteralmente senza parole. Ebbene sì, dopo qualche tempo Buckingham Palace accoglie nuovamente un nuovo battito. Proprio lei appunto ha scoperto di essere incinta da solo poco tempo ed ovviamente ha tentato di tenerlo nascosto. Tentativo però non portato a termine dal momento che solo poche ore fa sono trapelati appunto tutti i dettagli a riguardo. Vediamo quindi di chi si tratta e soprattutto cosa accadrà a breve.

Buckingham Palace a festa, in arrivo la cicogna per la famosa Middleton: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi giorni i chiacchiericci sul loro conto hanno inizio a circolare poiché queste incredibile notizia è riuscita involontariamente a trapelare da Palazzo. Solo poco tempo fa appunto abbiamo scoperto che la famosa sorella della Duchessa di Cambridge Kate Middleton, ovvero Pippa Middleton, è attualmente in dolce attesa. La quale si è mostrata appunto successivamente con il pancione in bella mostra.

Nelle ultime ore però un’altra notizia ha lasciato tutti senza parole. Ebbene, possiamo finalmente comunicavi qual è il sesso del frutto del loro amore. I due appunto hanno scoperto da pochissimo che a breve dovranno dare il benvenuto al loro 3 figlio, una piccola femminuccia. Con la nascita di quest’ultima la famiglia si allarga a ben 5 membri dal momento che al coppia ha dato il benvenuto già in passato a due figli. Inutile dire che la notizia ha reso zia Kate incredibilmente felice, d’altronde chi non lo sarebbe venendo a conoscenza di una verità così disarmante? Non ci resta quindi che attendere per poter dare un caloroso benvenuto alla piccola.