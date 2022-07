Chanel sorprende tutti, l’inaspettata reazione all’addio di mamma Ilary e papà Totti spezza il cuore

La figlia della famosissima coppia formata dalla showgirl Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti, Chanel, sorprende tutti quanti con un’inaspettata reazione all’annuncio sconvolgente dei genitori. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente.

Lei, nonostante la grande fama che il suo nome le ha donato fin dalla sua nascita, è sempre rimasta molto lontana dai riflettori proprio per mantenere una discreta privacy. I suoi genitori vantano di una notorietà davvero impressionante, i due infatti condividono insieme le loro giornate ormai da innumerevoli anni e, a discapito di questo, hanno raggiunto un successo inimmaginabile diventando delle vere e proprie icone sia nel mondo dello spettacolo che nel mondo del calcio.

Negli ultimi mesi i due hanno attirato incredibilmente l’attenzione del pubblico per via di un inaspettato chiacchiericcio che ha letteralmente sconvolto tutto il pubblico italiano. La voce ha spiazzato tutti e, fortunatamente, con il tempo ha ottenuto una smentita ufficiale dai diretti interessati. I due appunto si sono pubblicamente esposti in pubblico per esprime il loro pensiero negativo a riguardo.

Il tutto fatto proprio per proteggere i figli al putiferio mediatico che questa notizia avrebbe scatenato. Ebbene, nelle ultime ore però la loro versione dei fatti i è completamente capovolta, i due appunto hanno comunicato ufficialmente la loro rottura. Questo pare che abbia scosso particolarmente la secondogenita, la quale ha deciso di fare un gesto del tutto inaspettato. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa di tratta effettivamente e cosa è successo realmente.

Chanel, il gesto inaspettato dopo l’annuncio di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti

I due si sono appunto esposti incredibilmente lasciando tutti letteralmente senza parole dal momento che solo pechinesi fa entrambi si sono impegnati appunto per far terminare gli innumerevoli chiacchiericci che iniziavano a prendere piede. I protagonisti di questa vicenda sono indubbiamente loro, la fine di un lungo matrimonio è sempre dolorosa, vedere i propri genitori separarsi però è ancora più straziante. D’altronde perfino il pubblico credeva che il loro amore saprebbe durato in eterno.

Ebbene, nelle ultime ore, la famosa secondogenita della famosa coppia ha deciso di agire nell’immediato prima che il putiferio mediatico si scatenasse, ingiustamente, contro di lei per capire ciò che accade effettivamente nelle mura di casa. Solitamente la giovane ragazza si espone sui social pubblicando ad esempio alcuni scatti che la ritraggono insieme al padre ed alla madre, alcuni video che la vedono come protagonista indiscussa assieme al fratello. Questa volta però per lei la situazione è completamente cambiata. Pare infatti che abbia deciso di sospendere ogni attività sui social per il momento. Il suo profilo TikTok appunto è momentaneamente spento ed ogni sua pubblicazione sembra letteralmente scomparsa.